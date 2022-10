Ndodh vetëm në Kinë, në kongresin e Partisë Komuniste edhe çaji shërbehet me disiplinë ushtarake (VIDEO)

Edhe çaji në kongresin e Partisë Komuniste Kineze nuk mund të shërbehet pa rregull dhe protokoll. Video që bën xhiron e botës, tregon sesi kamarieret kryejnë lëvizje të koordinuara për të servirur çajin. Presidenti kinez Xi Jinping pritet të sigurojë një mandat të tretë pesëvjeçar si sekretar i përgjithshëm i partisë në pushtet në kongresin e Partisë Komuniste Kineze që nisi sot në Pekin.

At China’s Party Congress, even the serving of tea is a choreographed spectacle pic.twitter.com/KGVpwwryo1

— Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) October 16, 2022