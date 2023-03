“Ndizet” sërish konflikti, Kina dëbon luftanijen amerikane: Depërtoi ilegalisht në ujërat tona

Ushtria e Kinës tha sot se kishte dëbuar një anije luftarake amerikane që kishte “depërtuar ilegalisht” në një arkipelag që ajo kontrollon në Detin e Kinës Jugore, një njoftim që SHBA e përshkruan si “të rremë”.

Ky episod zhvillohet në një kontekst të një beteje për ndikim midis Pekinit dhe Uashingtonit në këtë zonë detare dhe rivalitetit intensiv për shumë çështje të tjera: Tajvani, TikTok, trajtimi i pakicës ujgure, por edhe tregtia.

Shkatërruesi USS Milius “depërtoi ilegalisht” sot “pa miratimin e autoriteteve kineze në ujërat e ishujve Paracel “, tha në një deklaratë të shkurtër Tian Zunli, një zëdhënës i ushtrisë kineze.

The Chinese Ministry of National Defense is claiming that earlier today the USS Milius a Arleigh Burke-Class Guide Missile Destroyer of the U.S. Navy entered Chinese Territorial Waters in the South China Sea and was “Driven-Off” by Ships of the People’s Liberation Army Navy. pic.twitter.com/84liY6HQ77

— OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2023