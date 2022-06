Ndihmës trajneri i Izraelit: Shqipëria është një ekip i fortë, por ne do të bëjmë maksimumin

Islanda dhe Shqipëria luajtën në barazim 1-1 të hënën dhe Izraeli do të kërkojë të marrë gjashtë pikë për ta vënë atë në pozicion për të kaluar në raundin e playoff-it.

Shqipëria dhe Izraeli kanë luajtur katër herë me njëra-tjetrën që nga viti 2016, ku secila skuadër ka nga dy fitore. Ndeshja më e fundit mes të dyjave u zhvillua në vitin 2018, kur Izraeli fitoi 2-0 në Beersheba.

Ndihmës trajneri Alon Harazi e di se të tre kombëtaret janë mjaft të barabarta dhe se të gjitha do të luftojnë për një shans për t’u kualifikuar në Kampionatin Evropian përmes Ligës së Kombeve, veçanërisht pa pasur nevojë të përballen me Rusinë në grupin e tyre.

“Ne e dimë se kjo do të jetë një ndeshje e vështirë kundër një kundërshtari shumë të mirë. Kemi parë që të gjitha skuadrat në grupin tonë, përfshirë Islandën, janë afërsisht në të njëjtin nivel dhe nuk do të shqetësohemi për rezultatin e ndeshjes mes tyre.

Shqipëria ka shumë lojtarë shumë të mirë, të cilët paraqiten në disa nga ligat më të mira në botë dhe kjo duhet të na japë njëfarë proporcioni. Kombëtarja jonë do të jetë në gjendje t’u shkaktojë atyre probleme, por ne gjithashtu e dimë se kjo nuk do të jetë e njëjta ndeshje si hera e fundit që luajtëm atje. Ne duhet të kuptojmë se edhe nëse fillojmë mirë si ndeshja e kaluar, duhet të dimë se si ta përfundojmë menjëherë ndeshjen.”

Shqipëria do të luajë në orën 20:45, në stadiumin “Air Albania”, ku foleja jonë pritet të jetë e mbushur plotë me shqiponja të cilët do të mbështesin kombëtaren./ h.ll/albeu.com