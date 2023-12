Ndërron jetë në moshën 116-vjeçare gruaja më e vjetër në Japoni

Gruaja më e vjetër e Japonisë vdiq sot në moshën 116-vjeçare, njoftuan zyrtarët në qytetin japonez ku vdiq gruaja, e cila jetoi dy luftëra botërore.

E lindur në vitin 1907, Fusa Tatsumi kishte rritur tre fëmijë me burrin e saj fermer pranë Osakës (Japonia perëndimore). Transmetuesi lokal MBS transmetoi së bashku me pamjet e Tatsumi në karrocën e saj me rrota në ditëlindjen e saj të fundit prillin e kaluar.

“Tatsumi vdiq sot në moshën 116 vjeçare”, konfirmoi për AFP një këshilltar në qytetin Kashiwara të Osakës.

“Më kujtohet se zonja Fusa Tatsumi ishte me shëndet të mirë”, shkroi Guvernatori i Osakës Hirofumi Yoshimura në rrjetin social X, duke kujtuar praninë e saj në një festë shtatorin e kaluar për nder të saj.