Ndërroi jetë disa orë pas abortit, del ekspertiza për 34-vjeçaren në Elbasan

Publikohet eksertiza mjekoligjore e Etleva Çullhajt, e cila ndërroi jetë disa orë pas abortit në spitalin e Elbasanit.

Paraprakisht ekspertiza ka nxjerrë rezultatet se vdekja e 34-vjeçares në Elbasan është shkaktuar si pasojë e mpikjes së gjakut.

Etleva Çullhaj ishte nënë e dy fëmijëve, me të cilët jetonte me qira në Elbasan.

Burime bëjnë me dije se bashkëshorti i viktimës ndodhet në Greqi, i burgosur ndërsa familjarët e saj jetojnë në Baldushk.

Në momentin që ndodhi ngjarja e rëndë, asnjë familjar nuk ndodhej në spital, ndërsa prokuroria është njoftuar nga spitali.

Pretendimet e spitalit janë që pacientja ka ardhur me shtatzëni të dëmtuar, fëmija ka qenë i pajetë, ndaj është bërë procedura e abortit. Pacientes i është kërkuar të qëndrojë në spital pas ndërhyrjes, por ajo ka kërkuar të largohet dhe është larguar.

Etleva Eltleva Çulhaj u paraqit dje rreth orës 12:00 në ambientet e Maternitetit të Elbasanit, ka kryer një procedurë aborti dhe më pas është larguar në banesë.

Por rreth orës 18:00 të së njëjtës ditë, dyshohet se për shkak të komplikimeve të gjendjes shëndetësore, 34-vjeçarja ka njoftuar shërbimet e ambulancës, të cilat e kanë transportuar atë në Maternitetin e Elbasanit, ku kjo shtetase ka humbur jetën.

Për rrjedhojë policia ka nisur procedimin penal ndaj mjekut, Arben Paralloi 56 vjeç dhe anestizistit Behar Gjevori, 60 vjeç./albeu.com/