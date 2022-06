Debate të forta pas fjalës së deputetit të PD-së Edmond Spaho. Balla kërkon largimin e tij.

Felaj ka ndërprerë sencën parlamentare.

“Kjo ka zgjidhje vetëm protestat. Nëse do të vijojmë këtu asgjë nuk do të ndryshojë. Nëse në vendet e tjera do bien çmimet pas gjashtë muajve kjo nuk do të ndodhë. Duhet të ngrihemi në protesta e ti rrëzojmë. Këto marrin vesh vetëm me këtë gjuhë.

Nuk ka gjuhë tjetër që shkon me këta bastardë”, deklaroi Spaho./albeu.com