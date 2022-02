“Nderi i Kombit”, sot 15 vite nga vdekja e legjendës së skenës shqiptare (FOTO LAJM)

Aktori i njohur Kadri Roshi nga shumëkush është konsideruar si legjenda e skenës dhe e ekranit shqiptar. Pikërisht sot më 6 shkurt 2022 mbushen plot 15 vite nga ndarja nga jeta e Titanit të ekranit në vend.

Emri i Kadri Roshit është një kolos për filmin dhe teatrin shqiptar, ku ai la figura të spikatura që nuk do të harrohen kurrë në rolet e filmave apo teatrove si Dhelpra dhe rrushte, Ezopi, Pesha e kohës (1988), Kryetari, Njeriu me top (1977), Plaku Mere, Lulekuqet mbi mure (1976),

Kujdestari, e plot e plot role të tjera që e kanë bërë figurën dhe rolin e Roshit në ekran një figurë të pa vdekshme e thuajse mitotlogjike.

Në vitin 1995 ai është nderuar edhe me Çmimin e Karrierës në Festivalin e Filmit Artistik, ndërsa në vitin 1997 me Çmimin e Madh të Nderit. Kadri Roshi është “Nderi i Kombit” nga viti 1999. Kadri Roshi lindi më 4 janar 1924, Mallakastër.

Roshi i përfundoi studimet e larta në Pragë në vitin 1951. Ai, e filloi karrierën e tij si aktor në Teatrin Popullor në moshën 21-vjeçare duke qenë një ndër krijuesit e këtij teatri.

Që nga ajo kohë dhe deri sot ai numëron rreth 180 role në skenë dhe kinematografi, të cilat përbëjnë një jetë të madhe artistike, ku ndërthuren vështirësitë e një jete prej jetimi, çiraku, portieri kinemaje dhe deri tek aktori origjinal me portretin e njeriut të fisëm.

Në krah ka patur gjatë gjithë kohës aktorët e brezit të tij Drita Pelingu, Violeta Manushi, Tinka Kurti, Reshat Arbana, Marika Kallamata, etj. Nga shumëkush është konsideruar si legjenda e skenës dhe ekranit shqiptar.

Filmografia:

Kolonel Bunker (1998)

Kaskadori shqiptar (1998)

Mirupafshim (1997)

Ali Pash Tepelena (1997) dokumentar, por i pazbuluar, shfaqet ne 28 shkurt 2009, dy vjet pas vdekjes

Tingujt e harresës (1996)

Plumbi prej plasteline (1995)

Mikres mèrès – Ditët e shkurtra (1995)

Një ditë nga një jetë (1994)

Dhelpra dhe rrushte – Ezopi …teater

Vdekja e burrit (1991)

Fletë të bardha (1990)

Misioni përtej detit (1988)

Pesha e kohës (1988), Kryetari

Rikonstruksioni (1988)

Kur ndahesh nga shokët (1986)..Islami

Rrethimi i vogël (1986), xha Zenuni

Dasma e shtyrë (1984)

Fejesa e Blertës (1984), Uani

Apasionata (1983)

Era e ngrohtë e thellësive (1982)

Dëshmorët e monumenteve (1980), Jani

Partizani i vogël Velo (1980)

Ballë për ballë (1979), Belul Gjenomadhi

Këshilltarët (1979), Kryetari i Këshillit

Liri a vdekje (1979), Xha Hyseni

Gjeneral gramafoni (1978), Parandili

Njeriu me top (1977), Plaku Mere

Shëmbja e idhujve (1977)

Zemrat që nuk plaken (1977)

Fije që priten (1976)

Lulekuqet mbi mure (1976),

Kujdestari

Përballimi (1976)

Tokë e përgjakur (1976)

Kur zbardhi një ditë (1971)

Malet me blerim mbuluar (1971)

I teti ne bronz (1970), Ademi

Tana (1958)