Ndërhyri për të shpëtuar të birin, qeni “PitBull” kafshon për vdekje nënën 35-vjeçare

Një ngjarje tragjike ndodhi në Wisconsin të SHBA-ve, ku një qen i rracës “pitbull” i shkuli duart nga trupi një nëne, e cila ndërhyri për të shpëtuar fëmijën e saj 4-vjeçar nga dhëmbët e kafshës.

Gruaja vdiq disa orë më pas në spital pasi ishte copëtuar nga kafsha, e cila ka filluar të mbahet rëndom nëpër shtëpitë e qytetarëve në të gjithë botën.

Mom has arms ripped apart, dies stopping pit bull from attacking 4-year-old son https://t.co/NUu4qmRlwC pic.twitter.com/E4dyx48OHj

— New York Post (@nypost) December 20, 2021