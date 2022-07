Ndahet nga jeta në moshën 80-vjeçare aktori i “Titanic”

David Warner, aktori i i njohur për rolet e tij në filmat “Titanic” dhe “The Omen”, ka ndërruar jetë të dielën pasi humbi betejën me kancerin. Ai ishte 80 vjeç. Familja e aktorit konfirmoi vdekjen e tij në një deklaratë për BBC .

“Gjatë 18 muajve të fundit ai iu afrua diagnozës së tij me një hir dhe dinjitet karakteristik,” thanë ata. “Ai do të na mungojë shumë ne, familja dhe miqtë e tij dhe do të kujtohet si një burrë, partner dhe baba zemërmirë, bujar dhe i dhembshur, trashëgimia e punës së jashtëzakonshme të të cilit ka prekur jetën e shumë njerëzve gjatë viteve. Jemi zemërthyer.”

Warner banonte në Denville Hall në Northwood, MB, një shtëpi kujdesi për figura në industrinë e argëtimit.

I lindur në Mançester në vitin 1941, dramaturgu është ndoshta më i famshmi për rolin e tij në filmin e James Cameron të vitit 1997 “Titanic”, në të cilin ai portretizoi Spicer Lovejoy, klerik i manjatit të çelikut të Pittsburgut të Billy Zane, Cal Hockley.

Ai ishte gjithashtu i njohur për paraqitjen në klasikun horror “The Omen” të vitit 1976 si fotografi Keith Jennings, të cilit i pritet koka nga një xham .

Warner, i cili u luajt kryesisht në role të këqija, u shfaq gjithashtu në “Tron” (1982), “Little Malcolm” (1974), “Time Bandits” (1981), “Gruaja e Togerit Francez” (1981), dhe fituesi i filmit më të mirë të vitit 1964 “Tom Jones”. Në rolin e tij të fundit të kredituar, aktori luajti në vazhdimin e 2018 “Mary Poppins Returns”.

Warner ka lënë pas partneren Lisa Boëerman, djalin Luke, shoqen e tij Jane Spencer Prior, gruan e tij të parë Harriet Evans dhe shumë miq të tjerë.