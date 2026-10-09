Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare

Juristja nga Afrika e Jugut, Navanethem “Navi” Pillay, është fituesja e Çmimit Nobel për Paqen 2026. Ajo u vlerësua për përpjekjet e saj në promovimin e paqes dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Kryetari i komitetit, Jorgen Watne Frydnes, bëri të ditur se çmimi i akordohet për përpjekjet e saj në promovimin e paqes dhe të së drejtës ndërkombëtare.
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Pillay është juriste nga Afrika e Jugut dhe ka mbajtur disa poste të rëndësishme në institucionet ndërkombëtare. Ajo shërbeu si Komisionere e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut nga viti 2008 deri në vitin 2014.
Emri i saj lidhet me promovimin e të drejtave të njeriut, drejtësinë ndërkombëtare dhe përpjekjet për forcimin e mekanizmave që mbrojnë individët nga shkeljet e rënda të të drejtave themelore.