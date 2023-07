“NATO i është kthyer skemave të Luftës së Ftohtë”, kërcënon Rusia: Jemi gati të përgjigjemi me të gjitha mjetet e nevojshme

Rusia ka thënë se samiti i fundit i NATO-s tregon se aleanca ushtarake perëndimore i është kthyer “skemave të Luftës së Ftohtë” dhe Moska është e gatshme t’u përgjigjet kërcënimeve të tilla me “të gjitha mjetet” e nevojshme.

Komentet e Rusisë erdhën pasi Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha në fund të samitit të NATO-s të mërkurën se presidenti rus Vladimir Putin kishte një “epsh të zjarrtë për tokë dhe pushtet” dhe kishte keqvlerësuar vendosmërinë e bllokut ushtarak për të mbështetur Ukrainën.

“Kur Putini dhe dëshira e tij e zjarrtë për tokë dhe pushtet, nisi luftën e tij brutale ndaj Ukrainës, ai po vinte bast se NATO do të shpërbëhej… Por ai mendoi gabim”, tha Biden në fund të samitit dy-ditor në kryeqytetin e Lituanisë, Vilnius.

“NATO është më e fortë, më energjike dhe po, më e bashkuar se kurrë në historinë e saj. Në të vërtetë, më jetike për të ardhmen tonë të përbashkët”, tha ai.

Ministria e Jashtme ruse tha në një deklaratë të mërkurën vonë se rezultati i takimit të NATO-s do të “analizohej me kujdes” për kërcënimet që vijnë për sigurinë e Rusisë.

“Duke marrë parasysh sfidat dhe kërcënimet ndaj sigurisë dhe interesave të Rusisë që janë identifikuar, ne do të përgjigjemi në kohën e duhur dhe të përshtatshme, duke përdorur të gjitha mjetet dhe metodat që kemi në dispozicion”, thuhet në deklaratën e ministrisë, shkruan albeu.com.

Fuqitë perëndimore ishin të vendosura të ndanin “botën në demokraci dhe autokraci”, tha ministria, duke shtuar se “pika e kësaj politike të kërkimit të armiqve synon Rusinë”.

Ministria tha gjithashtu se NATO po ul vazhdimisht pragun për përdorimin e forcës, ndërkohë që përshkallëzonte tensionet politike dhe ushtarake, duke furnizuar Ukrainën me armë më të fuqishme dhe të sofistikuara.

“Duke marrë rrjedhën e përshkallëzimit, ata lëshuan një seri të re premtimesh për të furnizuar regjimin e Kievit me armë gjithnjë e më moderne dhe me rreze të gjatë, në mënyrë që të zgjasin konfliktin sa më gjatë të jetë e mundur, deri në rraskapitje”, tha ministria.

Rusia do të përgjigjej duke forcuar “organizimin ushtarak dhe sistemin e mbrojtjes së vendit”.

Samiti i NATO-s, i cili u hap me lajmet se Turqia do të miratonte anëtarësimin e Suedisë në aleancën ushtarake pas disa muajsh kundërshtimesh, përfundoi të mërkurën me SHBA-në dhe aleatët e saj duke i dhënë Ukrainës garanci të reja sigurie për mbrojtjen e saj kundër Rusisë.

Presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili mori pjesë në samit, iu ofruan premtime afatgjata sigurie, por atij nuk iu dha një afat kohor konkret për anëtarësimin në NATO, për të cilin ai kishte lobuar fuqishëm, shkruan albeu.com.

Lidhja e NATO-s me Ukrainën ka të ngjarë të zemërojë më tej Putinin, i cili pjesërisht e ka portretizuar pushtimin e tij në Ukrainë si një përgjigje ndaj zgjerimit të NATO-s drejt lindjes dhe për të parandaluar mundësinë e bashkimit të Ukrainës me aleancën ushtarake perëndimore dhe vendosjen e forcave të NATO-s në kufijtë e Rusisë.

Instituti për Studimin e Luftës (ISW) me bazë në Uashington, DC tha të mërkurën se samiti i NATO-s “demonstroi shkallën në të cilën pushtimi rus i vitit 2022 ka rikthyer qëllimet për të cilat Kremlini pretendon se filloi luftën” në Ukrainë.

“Qëllimi për të parandaluar zgjerimin e NATO-s dhe, në të vërtetë, për të rikthyer raundet e mëparshme të zgjerimit dhe për të shtyrë NATO-n nga kufijtë e Rusisë, ishte një nga kërkesat e deklaruara të Kremlinit përpara pushtimit. Kremlini e ka përsëritur këtë qëllim vazhdimisht gjatë gjithë luftës”, tha ISW.

Samiti përfaqëson një “humbje” për “qëllimet e Rusisë të paraluftës”, shtoi ai.

Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov u bë të mërkurën figura e dytë e lartë ruse në po aq ditë që paralajmëroi për një përshkallëzim ushtarak për shkak të mbështetjes perëndimore për Ukrainën.

Lavrov tha se Perëndimi po krijonte një kërcënim bërthamor për Rusinë duke planifikuar të furnizonte Ukrainën me avionë luftarakë F-16 të prodhuar nga SHBA, shkruan albeu.com.

“SHBA dhe satelitët e saj të NATO-s po krijojnë rrezikun e një konfrontimi të drejtpërdrejtë ushtarak me Rusinë dhe kjo mund të ketë pasoja katastrofike”, tha Lavrov në një intervistë për gazetën ruse online Lenta.ru.

Avionët luftarakë F-16 mund të mbajnë armë bërthamore, tha Lavrov.

“Vetë faktin e shfaqjes së sistemeve të tilla në forcat e armatosura të Ukrainës do ta konsiderojmë si një kërcënim bërthamor nga Perëndimi”, tha ai.

Dmitry Medvedev, zëvendëssekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, paralajmëroi të martën se ndihma për Ukrainën nga anëtarët e NATO-s afroi kërcënimin e një konflikti të tretë global, shkruan albeu.com.

Trajnimi i pilotëve ukrainas në operimin e avionëve luftarakë F-16 do të fillojë në Rumani në gusht, thanë zyrtarët në margjinat e samitit të NATO-s. Aleatët ushtarakë të Kievit ende nuk kanë rënë dakord për sigurimin aktual të avionëve luftarakë të avancuar në Ukrainë./Albeu.com