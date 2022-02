NATO dënon lëvizjen e fundit të Rusisë: Po kërkon pretekst për të pushtuar Ukrainën

“Dënoj vendimin e Rusisë për të zgjeruar njohjen e të vetëshpallurës “Republikën Popullore të Donetskut” dhe “Republikës Popullore të Luhanskut”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

“Kjo minon më tej sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, gërryen përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit dhe shkel Marrëveshjet e Minskut, në të cilën Rusia është palë”.

Deklarata e tij vazhdoi duke akuzuar përsëri Rusinë se po kërkon një pretekst për të pushtuar Ukrainën.

Gjithashtu ka reaguar dhe Bashkimi Europian.

“Njohja e dy territoreve separatiste në Ukrainë është një shkelje e hapur e ligjit ndërkombëtar, integritetit territorial të Ukrainës dhe marrëveshjeve të Minskut”, tha Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, duke iu referuar marrëveshjeve të paqes që mbulojnë Ukrainën lindore.

“BE dhe partnerët e saj do të reagojnë me unitet, vendosmëri dhe vendosmëri në solidaritet me Ukrainën.”