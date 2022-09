Nations League/ Gjermania sfidon Hungarinë e rrezikshme, formacionet zyrtare

Red Bull Arena në Leipzig pret një përballje në krye të tabelës në Grupin A3 të Ligës së Kombeve të UEFA-s (Nations League), me Gjermaninë që kërkon të zgjasë një seri prej 13 ndeshjesh pa humbje (9 fitore, 4 barazime). Fitorja do t’i vendoste ata në “pole position” për të siguruar kualifikimin për në gjysmëfinalen e Nations League për herë të parë, megjithëse pas kësaj përplasje pret një udhëtim jashtë vendit me armiqtë e vjetër të Anglisë.

Të rinjtë e Hansi Flick do të ndihen të sigurt për të siguruar një rezultat të mirë, me katër herë kampionët e botës që nuk kanë humbur kurrë një ndeshje në shtëpi në UNL që nga fillimi i saj.

Hungaria nga ana tjetër nuk është një ekip për t’u nënvlerësuar, pasi e ka treguar shpesh që është një skuadër e rrezikshme./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare