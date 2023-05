NASA lëshon dy satelitë të vegjël në hapësirë, do të monitorojnë ciklonet dhe uraganet

Dy satelitë të vegjël të NASA-s, të cilët do të monitorojnë evolucionin e cikloneve orë pas ore, po transportohen sot në hapësirë nga një raketë e kompanisë amerikane Rocket Lab, e cila është nisur nga Zelanda e Re.

Raketa Electron, e cila i përket kategorisë së mikrohedhësve dhe është vetëm 18 metra e gjatë, u lëshua në orën 13:00 me orën lokale nga Mahia, në Zelandën e Re veriore, sipas Rocket Lab.

Dy satelitët e klasit Cubesat peshojnë rreth 5 kilogramë dhe do të hidhen në orbitë në një lartësi prej rreth 550 kilometrash. Një raketë e dytë pritet të lëshohet pas rreth dy javësh, gjithashtu nga Rocket Lab, për të mbajtur dy satelitë të tjerë për të kompletuar këtë “plejadë” të vogël.

Më pas ai do të jetë në gjendje të kalojë çdo orë mbi ciklone (ose uragane në Paqësor), në vend të çdo gjashtë orë që zbatohet sot. Ky mision u quajt TROPICS.

Këta satelitë do t’i lejojnë shkencëtarët të mos shohin më “vetëm atë që po ndodh në një moment të caktuar (…), por të shohin në të vërtetë evolucionin e gjërave orë pas ore,” vuri në dukje shkencëtari i NASA-s, Will McCarthy, në një konferencë për shtyp sot.

“Ne gjithmonë do të kemi nevojë për satelitët e mëdhenj,” shtoi ai. “Por ajo që ne mund të nxjerrim nga ky mision është informacioni plotësues me atë të satelitëve kryesorë që kemi tashmë,” vuri në dukje ai.

Informacioni që do të mblidhet për reshjet, temperaturën dhe lagështinë do të mundësojë përmirësimin e parashikimeve meteorologjike, veçanërisht në lidhje me vendin ku do të zbresë cikloni dhe me çfarë intensiteti, si dhe përgatitjen më të mirë të evakuimeve të mundshme të popullatave ku ata jetojnë. zonat bregdetare.

“Shumë organizata, si Qendra Kombëtare e Uraganeve të SHBA-së dhe Qendra e Përbashkët e Paralajmërimit të Uraganeve, janë të gatshme të marrin imazhet tona për t’i ndihmuar ata të mbajnë të informuar parashikuesit e tyre”, tha zyrtari i NASA-s, Ben Kim.

Në terma afatgjatë, një kuptim më i mirë i formimit dhe evolucionit të këtyre stuhive do të lejojë përmirësimin e modeleve klimatike.

“Yjësia” e TROPICS fillimisht ishte planifikuar të përbëhej nga gjashtë satelitë, por dy të parët u humbën për shkak të mosfunksionimit të raketës Astra të kompanisë amerikane menjëherë pas ngritjes vitin e kaluar.

Ndërsa sipërfaqja e oqeanit ngrohet, ciklonet (ose uraganet) bëhen më të fuqishëm, sipas shkencëtarëve.

Uragani Ian, i cili goditi Florida në vitin 2022, shkaktoi dhjetëra vdekje dhe dëme të vlerësuara në mbi 100 miliardë dollarë dhe ishte fatkeqësia më e kushtueshme në mbarë botën vitin e kaluar.