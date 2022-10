Mungon vetëm firma, Elon Musk futet në zyrat e Twitter me lavaman në dorë (VIDEO)

Elon Musk është në fazën përfundimtare për të blerë Twitter pasi ndryshoi përshkrimin e punës në profilin e tij të mediave sociale në “kreu i Twitter” të mërkurën. Njëkohësisht, i njohur për “trolling” në rrjetet sociale, ai ka postuar një video në llogarinë e tij personale, ku shfaqet teksa hyn në selinë e kompanisë duke mbajtur një… lavaman.

“Duke hyrë në selinë e Twitter-it”, shkroi Musk.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022