Mungesa e hekurit: Çfarë e shkakton, simptomat dhe trajtimi

Mungesa e hekurit ndodh kur trupi nuk ka sasi të mjaftueshme të metalit dhe çon në nivele anormalisht të ulëta të qelizave të kuqe të gjakut.

Hekuri është i nevojshëm për prodhimin e hemoglobinës, një proteinë në qelizat e kuqe të gjakut që u lejon atyre të transportojnë oksigjen nëpër trup. Nëse trupi juaj nuk ka mjaftueshëm hemoglobinë, indet dhe muskujt nuk marrin oksigjen të mjaftueshëm për të punuar në mënyrë efektive. Kjo çon në anemi, një gjendje mjekësore shumë e zakonshme.

Shkaqet e mungesës së hekurit

Arsyeja më e zakonshme e mungesës së hekurit është marrja e pamjaftueshme përmes dietës. Shkaqe të tjera janë sëmundjet inflamatore të zorrëve, rritja e kërkesave gjatë shtatzënisë dhe humbja e gjakut nëse keni perioda të rënda ose gjakderdhje të brendshme.

Cilido qoftë shkaku, mungesa e hekurit mund të shkaktojë simptoma që ndikojnë në cilësinë e jetës tuaj. Simptomat dhe intensiteti i tyre ndryshojnë në varësi të ashpërsisë së anemisë, sa shpejt përparon, shëndetit tuaj dhe gjendjes aktuale të shëndetit. Në disa raste, ju mund të keni anemi pa shfaqur asnjë simptomë.

Simptomat e mungesës së hekurit

Simptomat më të zakonshme përfshijnë si më poshtë:

Lodhje e pashpjegueshme.

Lëkurë të zbehtë.

Frymëmarrje e shkurtër.

Dhimbje koke dhe marramendje.

Palpitacionet.

Lëkurë e thatë dhe flokë të brishtë.

Ënjtje dhe ndjeshmëri në gjuhë dhe gojë.

Sindromi i këmbëve të shqetësuara.

Thonj të brishtë dhe ndryshim në formën e tyre.

Si e dini nëse keni mungesë hekuri?

Përgjigjen do ta japë një analizë e thjeshtë gjaku që do të vlerësojë nivelet e hekurit në gjakun tuaj dhe “depot e hekurit” në trup, ferritinën.

Si trajtohet mungesa e hekurit?

Sado e zakonshme të jetë kjo situatë, po aq lehtë trajtohet. Nëse analizat e hekurit tregojnë se keni mungesë, mjeku fillimisht do të dëshirojë të diagnostikojë arsyen.

Nëse nuk merrni sasi të mjaftueshme të këtij metali, p.sh. e shmangni mishin apo jeni vegan, atëherë përgjigja është ndoshta kjo. Gjithashtu, mjeku do t’ju pyesë për periodat tuaja dhe sa të rënda janë ato.

Nëse dyshon se ka një shkak tjetër, mund të rekomandojë analiza të mëtejshme, si kolonoskopia, e cila gjithsesi duhet bërë si pjesë e kontrollit parandalues ​​nëse jeni mbi 50 vjeç.

Trajtimi kryesor për mungesën e hekurit është plotësimi dhe ndryshimi i zakoneve dietike. Ushqimet e pasura me hekur janë si më poshtë:

Mishi i kuq dhe shpendët.

Perime me gjethe jeshile të errët, si spinaqi dhe lakra jeshile.

Frutat e thata si rrushi i thatë dhe kajsitë.

Bishtajoret.

Ushqim deti.

Farërat dhe arrat

Përmirësoni përthithjen e hekurit në trupin tuaj

Konsumoni ushqime të pasura me hekur të kombinuara me ushqime të pasura me vitaminë C, e cila rrit përthithjen e këtij metali të rëndësishëm.

Gjithashtu shmangni kombinimin e ushqimeve me hekur me bulmet dhe drithëra integrale si dhe çaj dhe kafe, të cilat pengojnë përthithjen e mirë të tij. Nëse mjeku juaj rekomandon një suplement hekuri, një ide e mirë është ta pini atë me lëng portokalli për një efekt edhe më të mirë.