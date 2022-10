Hekuri është thelbësor për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, simptomat që tregojnë se nuk po marrin mjaftueshëm

Hekuri është thelbësor për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës suaj, por disa fëmijë nuk kanë mjaftueshëm. Mungesa e hekurit e patrajtuar mund të ndikojë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës.

Shenjat dhe simptomat e mungesës së hekurit

Shenjat dhe simptomat mund të përfshijnë:

– Lëkurë të zbehtë

– Lodhje

– Duart dhe këmbët e ftohta

– Ngadalësimi i rritjes dhe zhvillimit

– Oreks i dobët

– Frymëmarrje jashtëzakonisht e shpejtë

– Probleme të sjelljes

– Infeksione të shpeshta

– Dëshira të pazakonta për substanca joushqyese, të tilla si akulli, papastërti, bojë ose niseshte

Si mund të parandalohet?

– Nëse e ushqeni fëmijën tuaj me formulë të pasuruar me hekur, ai/ajo ka të ngjarë të marrë sasinë e rekomanduar të hekurit.

– Nëse jeni duke ushqyer fëmijën tuaj me gji, bisedoni me mjekun e foshnjës tuaj për plotësimin e hekurit.

Hapat e tjerë që mund të ndërmerrni:

– Jepini ushqime të pasura me hekur. Kur filloni t’i jepni ushqime të ngurta foshnjës suaj midis moshës 4-6 muajsh ofrojini ushqime me hekur të shtuar, siç janë drithërat e foshnjave të fortifikuara me hekur, pure mishi dhe fasulesh. Për fëmijët më të rritur, burimet e mira të hekurit përfshijnë mishin e kuq, pulën, peshkun, fasulet dhe spinaqin.

– Mos e teproni me qumështin. Midis moshës 1-5 vjeç, mos lejoni që fëmija juaj të pijë më shumë se 710 ml qumësht në ditë.

– Rritja e absorbimit. Vitamina C ndihmon në absorbimin e hekurit dietik. Ju mund ta ndihmoni fëmijën tuaj të thithë hekurin duke i ofruar ushqime të pasura me vitaminë C si agrume, pjepër, luleshtrydhe, piper, domate dhe perime jeshile të errët.

A duhet që fëmija im të kontrollohet për mungesë hekuri?

Mungesa e hekurit dhe anemia e mungesës së hekurit zakonisht diagnostikohen përmes testeve të gjakut. Në varësi të rezultateve, mjeku mund të rekomandojë një suplement oral të hekurit ose një multivitaminë ditore ose testime të mëtejshme.