Mund t’i gjeni lehtësisht! Këto janë ushqimet më të shëndetshme në planet

në lajmin më poshtë do t'ju zbulojë se kush janë disa nga ushqimet më të shëndetshme në plate

Arrat

Arrat janë shumë të pasura me lëndë ushqyese. Sipas një studimi të fundit, një grusht arra përmban shumë antiokasidantë.

Domatet

Domatet janë të pasura me likopen, një antioksidant që ka aftësinë të rritet me gatim, ndryshe nga shumica e lëndëve ushqyese që reduktohen. Ka shumë kërkime që pretendojnë se konsumimi afatgjatë i domateve lidhet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, disa formave të kancerit dhe mbrojtjen e lëkurës nga ndryshimet me kalimin e kohës.

Mollët

Të gjithë e kemi dëgjuar thënien e vjetër “një mollë në ditë, mban doktorin larg”. Megjithatë, mënyra ideale për ta konsumuar për të përfituar nga të gjitha vitaminat e tij është të mos e qëroni. E gjithë përmbajtja e fibrave (4,5 g) është në lëkurën e saj, kështu që nëse e heqim atë, humbasim pjesën më të madhe të lëndëve ushqyese. Në të njëjtën kohë, lëvozhga e mollës përmban polifenole, të cilat ulin kolesterolin duke promovuar bakteret e mira të zorrëve, duke përmirësuar sistemin tonë të tretjes. Kujdes! Zgjidhni vetëm mollë të rritura në mënyrë organike.

Tërshëra

Tërshëra është superushqimi që duhet ta vendosni patjetër në dietën tuaj të përditshme por edhe në atë të fëmijëve tuaj. Ajo përmban dy fibra të rëndësishme të tretshme, B-glukanin dhe avenoantramidin, të cilat së bashku ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare që lidhen me obezitetin, si sulmi në zemër dhe diabeti i tipit B. Hulumtimet kanë treguar se konsumimi i përditshëm ose i shpeshtë i tërshërës ul presionin e gjakut si dhe kolesterolin e keq (LDL). Në të njëjtën kohë, tërshëra është mëngjesi ideal pasi krijon një ndjenjë ngopjeje dhe mbush trupin me energji, në mënyrë që të fillojë siç duhet ditën.

Thjerrëzat

Thjerrëzat janë pjesë e dietës njerëzore në mbarë botën prej mijëra vjetëe. Ato janë një burim me kosto të ulët proteinash dhe fibrash, ndërkohë që ulin kolesterolin, kontribuojnë në metabolizmin e yndyrës, luftojnë inflamacionin dhe krijojnë një ndjenjë të ngopjes.

Vaji i ullirit

Vaji i ullirit është perëndia e lëngshme e dietës mesdhetare. Vaji i ullirit ekstra i virgjër, sipas hulumtimeve, lidhet me më pak sulme në zemër dhe sëmundje të tjera të lidhura me obezitetin, si dhe me një rrezik më të ulët të kancerit. Hulumtimet tregojnë se fenolet në vajin e ullirit ekstra të virgjër luftojnë gjenet që lidhen me sindromën metabolike.