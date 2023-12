“Mund të më vrasin! I burgosuri më telefonoi, kishte parë armën”, Hoxha: Çfarë pa në televizor Mjacaj që përshpejtoi vrasjen

Gazetari Artan Hoxha ka zbuluar dinamikën e vrasjes në burgun e Peqinit. Hoxha tha se vrasja është e planifikuar prej kohësh nga jashtë, për motive që mund të lidhen me hakmarrjen.

Sipas gazetarit në momentin që Sokol Mjacaj mësoi përmes televizorit, urdhrin e ministrit Ulsi Manja, se do të transferohej në regjimin 41 bis, ai ka kërkuar të dalë në ambientet e jashtme të burgut.

Pasi është lejuar, Mjacaj ka marrë armën që mund të ketë qenë e fshehur në ambientet e jashtme dhe ka shkuar te dritarja e Arben Lleshit ku e ka ekzekutuar. Si pasojë e të shtënave u dëmtua dhe Indrit Shaqja.

Sipas Hoxhës plani i ekzekutimit kishte kohë që ishte planifikuar dhe pritej të ndodhte nga momenti në moment.

“Ai në momentin që ka marrë informacionin që do të dërgohej në regjimin 41 bis ka kërkuar që të shkojë në dhomë ajrimi, sepse nuk ka qenë orar ajrimi. Dhe kur ka dalë në dhomën e ajrimit e ka qëlluar. Qelia në të cilën ndodhej Arben Lleshi ka një dritare në pjesën e jashtme, nuk është qëlluar nga korridori, është qëlluar nga jashtë në dritare, ku iu mor jeta të dënuarit me 32 vite burg dhe është plagosur Indrit Shaqja. Personi në fjalë pasi ka bërë goditjen, ka qenë i rrezikuar, pasi mund të qëllohej nga ropjet e sigurisë. Në pjesën e jashtme rojet e sigurisë janë të armatosur, sidomos ata në lartësi, ndërkohë që rojet e brendshme nuk mbajnë armë. Ky ka qëlluar dhe për t’i shpëtuar eliminimit është futur brenda. Këtu kuptojmë që kjo ngjarje ka qenë e planifikuar me detaje. Ai ka hyrë në pjesën e brendshme, ku është kuzhina dhe korridori që të çon te takimet e familjarëve. Ai ka shkuar te dhoma e takimeve dhe ka marrë pengje. Ai ka qëndruar në këtë sektor më shumë se 50 min. Ai ka arritur të negociojë edhe me drejtorin e burgut edhe me drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve. Ai nuk e ka pasur synim të dëmtojë as persona të tjerë, as veten.

Kanë shkuar forcat speciale të burgut dhe më pas shkoi RENEA, por nuk ka hyrë në veprim, pasi vrasësi ka synuar eliminimin e objektivit dhe është dorëzuar”, tha Hoxha në Euronews Albania.

“I burgosuri më telefonoi, kishte parë armë”

Hoxha ka ndarë bisedën që ka pasur me një të burgosur në institucionin e vuajtjes së dënimit në Peqin. Hoxha tha se pak kohë më parë ai kishte folur me një të dënuar tjetër në të njëjtin sektor ku ndodhi ngjarja. I burgosuri (të cilin nuk e identifikoi me emër) e kishte telefonuar për t’i shprehur shqetësimin se në burg ishin futur armë, por edhe sepse kishte nisur të shqetësohej se do të ishte ai shënjestra.

“Disa ditë më parë kam folur me një të dënuar që është në këtë sektor dhe kam folur pikërisht për këtë gjë. Ai ndihej i rrezikuar dhe kishte informacion se brenda institucionit ishin futur armë. Ai nuk e dinte se kush do të goditej dhe kishte frikë se do të goditej vetë. Personi që unë kam komunikuar ka qenë i dënuar jashtë shtetit, i dënuar edhe në Shqipëri. Ai i përket kohës ’97-200, është dënuar si pjesëtar i një nga bandave më të mëdha në jug të vendit. Ai është kapur jashtë shtetit, u dënua atje, u kthye në Shqipëri.

Ka diku te 25 vite burg, është personazh i njohur dhe besoj se biseda ime me të është e regjistruar. Ma shprehu shqetësimin sepse ndihej edhe vetë i kërcënuar dhe ndjeu se mund ta godisnin edhe atë. Ai më dha edhe një orientim se kush mund të kishte futur armë brenda në burg, ai më tha gjithashtu se kjo gjë nuk ishte e ditëve të fundit. Informacioni që më dha më krijoi përshtypjen që brenda ka pasur problematikë. Kisha filluar ta verifikoja informacionin. Dje më mori një informacion dhe më tha që ka ndodhur kjo ngjarje. Më tha direkt që ka ndodhur kjo ngjarje. Ngjarja është në hetim e sipër”, tha Artan Hoxha.

Prokuroria po heton edhe në një tjetër drejtim, atë të vrasjes së porositur nga jashtë, por ende nuk ka informacione zyrtare të konfirmuara.