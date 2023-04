Muaji i dashurisë ka filluar! Këto do të jenë ditët më romantike sipas horoskopit

Moti mund të kujtojë vjeshtën, por pranvera është këtu dhe me muajin prill, muaji i dashurisë dhe lulëzimit që ka nisur rrugëtimin e tij pak ditë më parë, mendjet tona udhëtojnë në momente romantike. Dimri i kaluar ishte mjaft i vështirë për të gjithë, ndaj presim pranverën për të na kompensuar.

Afërdita, planeti i romancës dhe dashurisë, lëviz në shenja shumë të favorshme gjatë muajit që po kalojmë dhe sipas yjeve ka një ditë që do të jetë veçanërisht romantike për të gjitha shenjat. Para kësaj ka edhe dy ditë të tjera shumë pozitive, por një ditë e vetme dhe do të ishte më mirë të fokusohej ajo ditë te dashuria.

Dita e parë më romantike e muajit po afron. Nuk është tjetër veçse e premtja e parë e prillit. Afërdita më 7 prill do të jetë në shenjën e Demit, me sensualitetin që ka arritur kulmin. Nëpërmjet këtij pozicioni, Afërdita na ofron siguri, ndërsa në të njëjtën ditë formon edhe një gjashtëkëndësh me Neptunin, i cili është në shenjën e Peshqve dhe sjell imagjinatë, shoqërueshmëri, por edhe shprehje të emocioneve pa kufi.

Dita tjetër mjaft romantike është 11 Prilli. Atë të martë, Afërdita kalon në shenjën e Binjakëve dhe sjell rilindjen e dashurisë. Më të favorshëm do të jenë Binjakët, Peshorja, Ujori dhe Dashi, të cilët do të ndjejnë një rinovim dhe mundësisht të kenë njerëz të rinj në fushën e dashurisë. Kjo është koha e duhur për t’u shoqëruar dhe për t’u njohur me njëri-tjetrin, pasi Binjakët janë shenja e komunikimit par excellence.

Dita më romantike e prillit

Një aspekt shpërthyes formohet atë ditë me Marsin në Gaforre duke formuar një sekstil me Uranin në Dem. Ky aspekt do t’ju çojë drejt sjelljeve që nuk e prisnit t’i kishit, por edhe të kërkoni shoqërinë e njerëzve që nuk i konsideronit si tuajat deri më tani. Prisni marrëdhënie të paparashikueshme dhe të forta. Në të njëjtën ditë, Mërkuri fillon rrjedhën e tij retrograde, që do të thotë vetëm një gjë: rilidhjet. Njerëzit nga e kaluara mund të kthehen për t’ju ndjekur. Varet nga ju që të vendosni nëse do t’i lejoni ato të vazhdojnë. E gjithë kjo do të ndodhë të shtunën, më 29 prill! /albeu.com