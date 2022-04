Motomjeti përplaset me autobusin e Shkozës, vdes drejtuesi

Një aksident me vdekje ka ndodhur mëngjesin e kësaj të diele në Tiranë.

Drejtuesi i një motomjeti ka humbur jetën pasi është përplasur me autobusin e linjës së Shkozës.

“Më datë 24.04.2022, në Shkozë, një motomjet me drejtues ende të paidentifikuar, rreth 45 vjeç, është përplasur me autobusin e linjës së Shkozës, me drejtues shtetasin H. T., 60 vjeç”, njofton policia.

Pas përplasjes drejtuesi i motomjetit, ka ndërruar jetë në spital.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./albeu.com/