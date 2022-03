Moti kthen faqe këtë “Ditë Vere”, sa do të kapin temperaturat sot në Elbasan dhe gjithë vendin

Mëngjesi i sotëm nuk është se ka shumë ngjashmëri si një ditë vere. Kanë vijuar të jetë i ftohtë në fakt. Temperatuar arijnë edhe sot -5, -6 gradë në zonat malore duke qenë se këto masa të ftohta po spostohen gradualisht drejt vendit të origjinës së tyre.

Termometri do të ngjitet deri në 14 gradë dhe e gjithë dita do të jetë me diell.

Konkretisht, meqë sot festohet Dita e Verës dhe përgjithësit shqiptarët janë të drejtuar në Elbasan për të festuar atje ku e ka zanafillën kjo festë, meteorologia Lajda Porja bën me dije se në Elbasan sot termometri do të shënojë vlerën 13 gradë dhe Tirana njësoj.

Ky mot i kthjellët dhe pakashumë me të njëjtat temperatura do të vazhdojnë deri ditën e premte në vendin tonë./albeu.com/