Mot i qëndrueshëm dhe ditë me diell, parashikimi i motit për ditën e shtunë (FOTO LAJM)

Vendi në fundjavë edhe gjatë ditës së hënë do të jetë në ndikim të vlerave të larta të presionit atmosferik e për pasojë edhe të motit të qendrueshëm.

Orët me diell do të jenë mbizotëruese por në zonat jugore e juglindore të vendit do të ketë vranësira të cilat hera herës do të marrin karakter të dendur.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-lindje e lehtë e mesatare në brigjet e Adriatikut. Valëzimi në dete i forcës 3 ballë.

Temperaturat do të pësojnë rënie në orët e mëngjesit duke sjellë ngrica në rrugë./SHMU/