Moska e gatshme t’i përgjigjet NATO-s nëse vendos armë pranë kufijve të saj

Rusia ka paralajmëruar se kërkesa e Finlandës dhe Suedisë për t’u bashkuar me NATO-n do të çonte në “militarizimin” e rajonit, dhe se Moska do të përgjigjet nëse NATO do të vendoste armë bërthamore pranë kufijve të saj, shkruan BBC.

Zëvendësministri i Jashtëm Alexander Grushko tha se Rusia e di se NATO dëshiron të “militarizojë gjithçka që mundet”, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax, ndërsa një tjetër gazetë ruse, RIA, e citoi atë të thoshte se zgjerimi i propozuar i NATO-s do të shkaktonte një “reagim politik” nga Rusia.

Ai reagim do të bazohej jo në emocione, por në një analizë të plotë të situatës, tha ai.

Siç kemi raportuar, Suedia dhe Finlanda pritet të marrin pjesë në një takim të NATO-s sot si të ftuar, me vendimin e tyre nëse do të aplikojnë pritet në ditët e ardhshme.

Kremlini ka kërcënuar një lloj përgjigjeje ndaj një aplikimi të tillë, por ka qenë i paqartë rreth asaj se si mund të duket saktësisht./albeu.com