Mos na e mbyll at der’, o Toni Bler’!

Nga Edi Oga

Britanikët duket se e kanë marrë seriozisht problemin e dyndjes ilegale të shqiptarëve në ishull. Ata po bëjnë çdo përpjeke për të dekurajuar mbipopullimin e mbretërisë me njerëz të cilët, sipas tyre, më së shumti merren me trafiqe dhe punë të rrezikshme. Me këtë rast, ata po na njohin. Po njohin pasardhësit e pellazgëve të cilët ndërmjet të tjerave gëzojnë këto edhe këtu virtyte:

Shqiptarët jetojnë sipas parimit ‘All or nothing’! Ata rrezikojnë ta humbasin jetën mbi gomone më mirë sesa të jetojnë gjithë jetën duke parë çfarë makine solli nga Anglia fqinji i tyre në fshat.

Shqiptarët punojnë derisa ‘të kapin veten’, pastaj duan të shohin të tjerët duke punuar për ta. Po të ishte për të punuar vetë gjithë jetën, punonin në vendin e tyre ata. Nuk kishte pse emigronin.

Shqiptarët duan të pasurohen të gjithë, shumë dhe shpejt. Hashashi është mundësi e shkëlqyer. Nëse ju o anglezë e tymosni kaq shumë, përse të mos e blini nga ne shqiptarët?!

Shqiptarët janë popull vital.

Nëse nuk do të ishit ju të ligj, do të na lejonit ta ndërtonim këtu jetën tonë. Por ju nuk na keni dashur kurrë. Ju na keni ndarë 100 vite më parë dhe na këshilloni keq sot. Po, edhe për Tony Blair po flas. Ish-kryeministrin tuaj. Ai që na mashtroi dhe na griu nga lekët. Edhe ai ka

kontribuar që sot t’ju vijmë të paftuar në derë!

Mos na e mbyll at der’, o Toni Bler’!