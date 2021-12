Mos kini më dyshime! Pirja e rregullt e kafesë jep efekte “magjepëse” në tru

Pirja e kafesë rregullisht duket se rrit përqendrimin dhe përmirëson kontrollin motorik dhe vigjilencën, duke shkaktuar ndryshime funksionale të lidhura me trurin. Ky është konkluzioni i një studimi të fundit mbi këtë problem.

Studiuesit zbuluan se lidhja në gjendjet e pushimit somatosensor u zvogëlua tek pirësit e rregullt të kafesë (CD) në krahasim me ata që nuk pinë kafe (NCDs), duke sugjeruar një lidhje midis pirjes së kafesë dhe kontrollit të përmirësuar të motorit dhe vigjilencës. Për më tepër, aktiviteti dinamik në disa zona cereblare dhe subkortikale të trurit u rrit midis CD-ve, në përputhje me një aftësi të përmirësuar për t’u përqendruar.

Ndryshime të ngjashme strukturore dhe të lidhjes u panë në trurin e NCDs pasi ata kishin konsumuar një filxhan kafe.

Marrja e rregullt e kafesë, duke zvogëluar lidhjen e rrjeteve të veçanta të trurit në rrezik, mund të jetë me rëndësi për vëmendjen / gatishmërinë, me implikime të mundshme në të mësuarit dhe kujtesën, dhe gjithashtu për kontrollin motorik. “, thotë autori Nuno Sousa, MD, PhD, profesor, Shkolla e Mjekësisë, Universiteti i Minho, Braga, Portugali, për Medscape Medical News.

“Për publikun e gjerë, mesazhi është se ne tani e dimë më mirë se si marrja e rregullt e kafesë përgatit trurin tuaj për veprim dhe përgjigje të shpejtë,” thotë ai.

Studimi u botua në internet më 20 Prill 2021 në Psikiatrinë Molekulare.

Kafeja ka “interes të veçantë për shëndetin e njeriut, në funksion të efekteve të saj afatshkurtra në vëmendje, gjumë dhe kujtesë dhe ndikimin e saj afatgjatë në shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme dhe në periudhën e shëndetshme të plakjes”, shkruajnë autorët. Megjithatë, përkundër “përdorimit të saj të gjerë”, pak hulumtime janë përqendruar në “efektet e konsumit kronik në rrjetet funksionale të trurit”.

Studimi “nuk kishte për qëllim të maste efektin e dobishëm dhe të dëmshëm të kafeinës në tru, ku ka disa rezultate kontradiktore”, thotë Sousa.

Përkundrazi, ve në dukje ai, motivimi i studiuesve ishte të vërenin ndikimin e marrjes së rregullt të kafesë në lidhjen e trurit, ndonjëherë përshkruar si ndikimi i pirjes së rregullt të kafesë.

Studiuesit krahasuan 31 CD me 24 NCD. Grupet nuk ndryshonin në moshë (interval, 19 – 57 vjeç) ose në numrin e viteve të arsimit zyrtar. Sidoqoftë, kishte pak më shumë burra sesa gra në grupin CD (41.95% kundrejt 33. 33%).

Përveç informacionit demografik, studiuesit vlerësuan zakonet e konsumit të kafeinës dhe depresionin, ankthin dhe stresin e pjesëmarrësve (përcaktuar në bazë të Shkallëve të Depresionit, Ankthit dhe Stresit).

CD-të ishin përcaktuar si ata që konsumonin 1 filxhanë kafe në ditë; NCD janë përcaktuar si ata që pinë <1 filxhan në javë.

Pas një interviste për marrjen, pjesëmarrësit iu nënshtruan rezonancës manjetike (MRI) në gjendje pushimi. Për NCD-të, seanca e parë e skanimit u pasua me marrje të kafesë, dhe MRI u krye ~ 30 min më vonë.

Para konsumimit të kafesë, në mesin e grupit të kafesë, ekzistonte “një prirje” drejt modeleve të lidhjes funksionale më të ulët (FC) në përbërësit e shumicës së rrjeteve të trurit, por ndryshime të rëndësishme midis grupeve u gjetën vetëm në rrjetet somatosensore dhe limbike, duke përfshirë prekuneus i duhur dhe insula e djathtë.

Autorët vërejnë se këto efekte shoqëroheshin linearisht me frekuencën e konsumit të produkteve me kafeinë.

“E rëndësishmja ishte se , ndryshimet në grup të përshkruara u zvogëluan pasi NCD piu kafe, [e cila] tregon për një lidhje potenciale të shkakësisë midis pirjes së kafesë dhe ndryshimeve të përshkruara më lart në lidhjen më të ulët”, shkruajnë ata.

Në një analizë konektomike, të kryer duke përdorur një qasje statistikore të bazuar në rrjet, lidhjet më të forta të rrjetit ishin brenda talamusit, trurit të vogël, gyrusit të djathtë post-qendror, gyrusit të përkohshëm të majtë të mesëm, gyrusit të majtë precentral, caudate bilaterale dhe putamen. Pas konsumimit të kafeinës, individët në grupin NCD kishin një “profil të ngjashëm” me atë të grupit CD.

FC mesatare ishte e lidhur negativisht me frekuencën e konsumit të kafeinës (P <.001).

Analiza dinamike zbuloi se një nënsistem funksional zgjati dukshëm më gjatë në CD sesa në NCD (17,95 ± 18,32 kundrejt 8,95 6,13 sekonda). Një analizë e veçantë dinamike zbuloi se rezultatet e jetës ishin të ndërlidhura pozitivisht me frekuencën e konsumit të kafeinës (P = .012).

“Pas pirjes së kafesë, si jeta, ashtu edhe probabiliteti i kësaj gjendjeje në NCD u bënë më afër vlerave të vëzhguara në CD, me probabilitet që të mos ndryshojnë dukshëm nga CD … ndërsa ishin dukshëm më të larta se para-kafeja NCD,” sipas autoreve.

Nuk kishte dallime të rëndësishme midis grupeve në nivelet e depresionit. Sidoqoftë, në mesin e grupit CD, nivelet e stresit ishin më të larta (veçanërisht në lidhje me vështirësinë e relaksimit dhe zgjimit nervor), krahasuar me grupin NCD (mesatarja, 6.0 vs 4.0).

Frekuenca më e madhe e përdorimit të kafeinës u shoqërua me rritjen e ankthit tek burrat (P = .023).

Autorët vërejnë se të dhënat “përfaqësojnë një kontribut në lidhjen e” trurit me kafeinë “dhe sesi këto ndryshime qëndrojnë në themel të efekteve të sjelljes të shkaktuara nga marrja e kafesë, me implikime për kushtet fiziologjike dhe patologjike”.

Gjithashtu duke komentuar mbi studimin për Medscape Medical News, JW Langer, MD, pedagog në farmakologjinë mjekësore, Universiteti i Kopenhagës, Kopenhagë, Danimarkë, i cili nuk ishte i përfshirë në studim, vuri në dukje se “gjithashtu tregon një lidhje të mundshme midis konsumit të zakonshëm të kafesë dhe nivele më të larta stresi dhe ankthi “.

Megjithëse kjo është “vetëm njëkorelacion dhe jo një zbulim shkakësor, ajo na kujton se kafeja mund të jetë një shpatë me dy presa dhe se disa njerëz mund të reagojnë negativisht ndaj pirjes së zakonshme të kafesë”.