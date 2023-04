“Mos kini frikë të guxoni!” Fati i pret këto shenja në muajin që po vjen

Pak para se t’i themi lamtumirë marsit dinamik dhe të mirëpresim prillin romantik, lëvizjet planetare janë intensive. Muaji i ri do të jetë veçanërisht dinamik, pasi Dashi vazhdon rrugëtimin e tij, ndërsa hëna e parë e re e pranverës ndodh edhe në datën 1 të muajit. Hëna e re sjell me vete besimin dhe forcën që na nevojitet për të bërë një fillim të ri. Shumica do të besojnë në vetvete dhe do të kapërcejnë pengesat. Cilat do të jenë shenjat më me fat të muajit të ri?

Dashi

Në muajin tuaj të ditëlindjes ju shkëlqeni dhe shijoni shumë mundësi. Takoni njerëz që ju japin perspektiva të reja dhe favorizojnë iniciativat. Jupiteri është në shenjën tuaj dhe ju bën më optimistë dhe intensifikon dinamizmin tuaj. Në të njëjtën kohë, lëvizjet e guximshme marrin përgjigje, ndaj mos kini frikë të merrni rreziqe.

Binjakët

Muaji i mundësive hapet para jush. Deri në datën 21/04 kur planeti juaj në pushtet të kthehet në retrogradë te Demi, është koha për të ndjekur mundësitë që ju vijnë. Ju mund të ndjeni se gjërat po ecin shumë ngadalë ose se jeni duke qëndruar në vend, por sa më shumë të përpiqeni, aq më shumë do të arrini. Në prill do të arrini të sqaroni edhe peizazhin profesional, pasi gjykimi juaj do të jetë i shkëlqyer.

Bricjapi

Shumicën e kohës puna juaj është në plan të parë. Tani është koha për t’i dhënë përparësi familjes tuaj. Ky muaj është më i përshtatshmi për të ecur përpara dhe për t’u ngritur. Gjatë muajit prill, vëmendja juaj kthehet në ndjekjen e përpjekjeve dhe ndryshimeve të reja. Kujdesuni vetëm për shëndetin tuaj, për të shmangur problemet. /albeu.com