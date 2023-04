Mos i bëni këto 7 gjëra nëse doni dhëmbë të shëndetshëm

Smalti i dhëmbëve është substanca më e fortë në trupin tonë. Por, pavarësisht fortësisë së tij, dhëmbët tanë prapë se prapë mund të dëmtohen.

Kështu që, pasi të gjithë dhëmbët tuaj të fëmijërisë kanë rënë, ju duhet të mendoheni dy herë para se të hapni diçka me dhëmbë, ose të hani patate të skuqura, të nxehta.

Më poshtë keni disa këshilla, dhe nëse doni dhëmbë të shëndetshëm, bëni mirë t’i zbatoni.

1- Mos konsumoni shumë pije me ngjyrë të errët, pasi dhëmbët tuaja do të nxihen.

2- Mos i fërkoni dhëmbët shumë fort me furçë! Mos i lani dhëmbët direkt sapo mbaroni së ngrëni dhe ndërrojeni furçën çdo tre muaj

3- Mos thyeni arra me dhëmbë, ose mos hapni sende të forta me to, ndryshe do t’ju ngelë ndonjë copë dhëmbi në dorë

4- Mos i kafshoni lapsat, stilolapsat, apo çdo send që zakonisht fusni pa vetëdije në gojë.

5- Përdorni fill dentar, por me mençuri. Ai është i domosdoshëm, por ju shpeshherë dëmtoni mishrat e dhëmbëve me të.

6- Mos hani shpeshherë gjëra të forta!

7- Ju doni dhëmbë të bardhë, por mos i zbardhi shumë shpesh, pasi do të dëmtoni smaltin