Morën peng italianin pas humbjes së kokainës, arrestohet në Lezhë Ardian Sufaj

Policia ka arrestuar në Shëngin Ardian Sufajn, i cili akuzohet nga pala italiane për trafik lëndësh narkotike si edhe pengmarrje. Sufaj u arrestua në kuadër të operacionit “Genova”, për të cilin në Itali janë arrestuar edhe katër shqiptarë të tjerë.

Policia bën me dije se ai do të ekstradohe në Itali pas përfundimit të procedurave legale.

Policia bën me dije:

Gjatë operacionit është lokalizuar dhe kapur në Shëngjin, shtetasi shqiptar A. S., 39 vjeç, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi autoritetet gjyqësore italiane, me vendimin e datës 18.05.2023, i kanë caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Trafikim narkotikësh”, “Organizatë kriminale” dhe “Pengmarrje”, parashikuar nga Kodi Penal italian.

Gjatë periudhës tetor 2022- janar 2023, shtetasi A. S., në bashkëpunim me shtetas të tjerë, kanë blerë dhe trafikuar 100 kg kokainë nga Ekuadori, me qëllim shitjen në Itali.

Gjatë transportimit kokaina është vjedhur nga shtetas të paidentifikuar dhe shtetasi A. S. me bashkëpunëtorët e tij në Itali kanë marrë peng një shtetas, në kërcënimin e armës, me qëllim mbledhjen e informacionit për vjedhjen e kokainës.

Ngjarja

Një grup kriminal rrëmbeu dhe kërcënoi me familje një person, pasi nuk u erdhi ngarkesa e drogës nga Ekuadori në Itali.

Ngjarja ka ndodhur në Genova të Italisë, dhe bëhet fjalë për 9 trafikantë droge të përfshirë, mes tyre 5 shqiptarë, të cilët tashmë kanë rënë në rrjetën e policisë.

Shqiptarët janë identifikuar si; Nevian Vasaj, Andrea Vasaj, Ardian Sufaj, Hane Sufaj dhe Andiol Xhindoli.

Sipas mediave italiane, ata akuzohen për grup kriminal me qëllim trafikun e lëndëve narkotike, import të 100 kg kokainë, rrëmbim dhe tentativë zhvatjeje, dhe posedim dhe mbajtje të armëve.

Mësohet se gjatë hetimeve ishte një agjent i fshehtë që u fut në shoqatën e trafikut të drogës, të përbërë nga shtetas shqiptarë, domenikanë dhe një ekuadorian.

Teksa agjenti ishte në misionin e tij, banda po përgjohej teksa ishte gati për të importuare prej 100 kilogramësh kokainë nga porti i Guayaquil (Ekuador) në portin e Genovas të fshehur në thasë dhe të transportuar në një kontejner.

Më 20 nëntor u nis anija, megjithatë dërgesa e drogës nuk mbërriti kurrë te porositësit.

Më këtë ka ndodhur edhe rrëmbimi i një shtetasi italian. Rrëmbyesit e futën atë në makinë dhe e detyruan t’i dërgonte mesazhe zanore hajdutit të dyshuar të drogës, më pas u kërcënua edhe për anëtarët e familjes.

Policia mbërriti në kohë dhe arrestuan në flagrancë domenikanin Joel De Jesus Castillo Tapia dhe ekuadorianin Holger Ernesto Ëila Quinonez. Pasi pengu u lirua dhe u sigurua, një bashkëpunëtor i tretë u arrestua në Carrara, shqiptari Nevian Vasaj, i cili po bashkohej me shokët e tjerë në Genova.

Nga hetimet u bë i mundur edhe monitorimi i arratisjes në Shqipëri të anëtarëve kryesorë të grupit kriminal, të cilët ndërkohë vazhdonin të organizonin trafikun e drogës në territorin italian nga jashtë, siç u konstatua gjatë një operacioni antidrogë të zhvilluar në Spezzino që çoi në sekuestrimin e një kilogrami kokainë në Arcola dhe arrestimin e korrierit të përdorur për transportin.

Mëngjesin e sotëm shtetasit shqiptarë janë arrestuar. Ardian Sufaj organizator i grupit, i gjurmuar në Tiranë në bashkëpunim me policinë shqiptare dhe me divizionin e Interpolit të shërbimit të bashkëpunimit policor ndërkombëtar italian, Andiol Xhindoli , banues në Pisa, dhe Andrea Vasaj, me banim në Massa, të dy pjesëmarrës në aktivitetet e paligjshme të grupit të trafikantëve të drogës, si dhe Hane Sufaj, banues në Pisa, përgjegjës për ndalimin e kokainës së kapur në Arcola janarin e kaluar.