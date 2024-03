Morën peng 19-vjeçarin për ‘borxhin e pashlyer’, arrest me burg për dy të rinjtë në Lezhë

Mateos Brozi, 20-vjeç banues në Rrëshen dhe Ergys Tusha 19 vjeç, banues në Durrës u njohën dje me masën e sigurisë në Gjykatën e Lezhës. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyer të mbyllura, gjyqtari Renis Sheshi pranoi kërkesën e prokurorisë duke e cilësuar të ligjshëm arrestimin e dy të rinjve në flagrancë dhe vendosi ndaj tyre masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale “Heqja e paligjshme e lirisë” dhe “Vjedhja me dhunë”, të kryera në bashkëpunim.

Sipas burimeve, 19-vjecari i cili u mor peng dhe Mateos Brozi, ishin të njohur me njëri-tjetrin. Brozi pretendonte se 19-vjeçari ia kishte borxh lekët.

Dy të rinjtë e arrestuar të martën, pasi morën peng dhe mbajtën në garazhin e një pallati një 19-vjeçar në Rrëshen, me qëllim për ta grabitur do të qëndrojnë në burg pa afat.