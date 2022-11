Momenti epik kur Ronaldo sheh që goli iu dha Fernandes (VIDEO)

Ndonëse ishte vulosur edhe nga sensori i topit se numri 7 nuk e preku topin, ylli portugez u përpoq pothuajse në çdo mënyrë për të bindur se hapi rezultatin në ndeshje:

Përveç gjithë kësaj, megjithatë, ka një fotografi që konfirmon se gëzimi i Cristianos për epërsinë e ekipit të tij u zbut kur ai kuptoi se goli ishte shënuar nga dikush tjetër.

Është momenti kur (pasi ka festuar furishëm) ai tërbohet dukshëm me pamjen e ekranit që tregojnë golashënuesin Bruno Fernandes. /G.D albeu.com/

Funny sequence 😂😂

The referee confirmed Cristiano Ronaldo that he scored the goal and he celebrates 🎉

Then the screen shows Bruno Fernandes 🖥

F ✊😔 pic.twitter.com/5w1T9U7L4Z

— Argies Football 🇦🇷 (@ArgiesFootball) November 28, 2022