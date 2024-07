Momente tmerri, gruaja sulmohet nga peshkaqeni dhe ndiqet deri në breg të detit (VIDEO)

Mëngjesin e ditës së djeshme, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një plazh të Teksasit, ku një grua u godit nga një peshkaqen, e më pas kafsha e ka ndjekur deri në breg, duke ndjerë erën e gj*kut.

Pamjet e një gruaje që u tërhoq në breg nga një ekip shpëtimtarësh në South Padre Island, Teksas, janë bërë publike këtë të premte.

Gj*ku mund të shihet duke rrjedhur nga këmba e gruas dhe duke e kthyer bregun në të kuq, ndërkohë që reaguesit e parë nxitojnë të mbështjellin gj*mtyrën e dëmtuar.

Woman gets bitten by shark in South Padre Island, Texas. pic.twitter.com/Li0VA3u1tr — Zaki Solja (@zakisolja) July 4, 2024

Gruaja ishte një nga dy personat e kafshuar në plazh në Ditën e Pavarësisë, sipas Texas Parks and Wildlife.

“Detajet në këtë moment tregojnë se dy persona janë kafshuar dhe dy persona kanë hasur në peshkaqen, por nuk janë lënduar rëndë”, thuhet në deklaratë.

Gardianët lokalë të lojërave dhe anëtarët e Grupit të Operacioneve Taktike Detare të Texas Game Warden, ndihmuan në patrullimin e plazhit me anije dhe patrullë tokësore, ndërsa DPS patrullonte zonën me helikopter dhe rojet e SPI PD dhe Cameron County, asistuan me kontrollin e turmës në plazh.

Nuk dihen detaje të tjera për momentin.

Ekspertët nga organizata sugjeruan se peshkaqeni mund të jetë mbi gjashtë këmbë i gjatë, por shkencëtari Dr Kelsey Banks, tha se videoja sugjeroi një “specie më të madhe peshkaqeni”.