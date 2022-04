Moderna tërheq mijëra doza të vaksinave kundër Covid-19 në Evropë

Kompania Moderna Inc ka njoftuar se do të tërheqë 764,900 doza të vaksinës së saj COVID-19 të prodhuar nga prodhuesi i saj me kontratë Rovi, pasi një shishe u gjet e kontaminuar nga një trup i huaj.

Asnjë problem sigurie nuk është identifikuar, tha Moderna për grupet që u shpërndanë në Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë dhe Suedi në janar.

Prodhuesi i barnave tha se kontaminimi u gjet në vetëm një shishe, por nuk tregoi se për çfarë kontaminuesi bëhej fjalë.

Kujtojmë se vitin e shkuar, Japonia pezulloi përdorimin e disa dozave të vaksinës Moderna pasi në disa shishe, u gjet një ndotës çeliku

Mbi 900 milionë doza të vaksinës Moderna COVID-19 janë administruar në mbarë botën deri më sot./albeu.com