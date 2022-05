Mo Salah fiton çmimin “Futbollisti i Viti” në Angli

Mohamed Salah u votua “Futbollisti i Vitit” nga Shoqata e Gazetarëve të Futbollit, një çmim vjetor që ka nderuar lojtarët më të mirë të Premier League që nga viti 1948 sipas shtypit anglez.

Ky është çmimi i dytë për sulmuesin e Liverpoolit, kur hera e parë ishte në sezonin 2017/ 2018.

BREAKING – @mosalah is Footballer of the Year for the second time, and @samkerr1 has been voted Women’s Footballer of the Year. Congratulations to the @LFC and @ChelseaFCW strikers. Awards to be presented on May 5 at our annual dinner. Details: https://t.co/O9hyrAiGck #FOTY22 pic.twitter.com/FfO5hUxe17

— The FWA (@theofficialfwa) April 29, 2022