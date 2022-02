Mjeku sqaron arsyen pse duhet të bëjmë vaksinën dhe pasi e kemi kaluar Covid-19

Marrja ose jo e vaksinës pasi një person ka kaluar virusin është një çështje që ka sjellë debat. Kjo u diskutua dhe sot në “Abc-ja e mëngjesit” me epidemiologun Aldi Pupuleku dhe Erion Dasho. Dr. Aldi theksoi se jo çdo person zhvillon mbrojtje të njëjtë dhe për këtë arsye, duhet që të bëhet vaksina. Sipas tij, vaksina bashkë me imunizimin natyral krijon atë që e quajti një “imunitet të kompletuar”.

“Nuk ka dyshim që doza e tretë rrit ndjeshëm imunitetin me antitrupa ndaj varianteve të ndryshme sidomos ndaj Omicron. Aplikimi i një doze të tretë është i nevojshëm që të rritet ky imuniteti. Vlen të theksohet që antitrupat nuk janë as fillimi dhe as fundi i përgjigjes imunitare, pastaj kemi përgjigjen imunitare me qelizat T që ka një mekanizëm ndryshe dhe krijon memorie. Dhe nëse antitrupat bien, qelizat T që zgjaten në kohë japin një mbrojtje.

Niveli dhe cilësia e sistemit imunitar është i ndryshëm nga personi në person. Ka persona që zhvillojnë një sistem të fortë dhe persona të tjerë që nuk është aq i fortë Doza e vaksinës e rrit ndjeshëm, rezultatet tregojnë se imuniteti hibrid kur e kalon virusin dhe aplikimi i vaksinës është imuniteti më komplet që mund të ketë një person. Dihet që vaksinat ulin gjasat që një person të shkojë në hospitalizim dhe vdekje.”, tha ai.

Kjo u mbështet dhe nga Dasho, i cili u shpreh se vaksina është një masë e sigurt që forcon imunitetin. I pyetur se sa kohë duhet të kalojë për t’u vaksinuar pas infektimit, Dr. Aldi shpjegoi se nuk ka të dhëna të sakta. Ai shpjegoi më tej se varianti “Omicron BA.2 duket se po fillon të bëhet më dominant se varianti i parë. Duhet që rezulton të jetë 1.5 herë më ngjitës se BA.1. Sa i përket komplikacioneve, nuk ka të dhëna për të thënë se ky variant komplikacione më të rënda.”.