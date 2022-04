Mit apo e vërtetë: A po na dridhet toka nën këmbë më shumë se kurrë më parë? Ja për çfarë bëhet fjalë

Tërmetet e fundit shkatërruese në Haiti, Kili, Kinë, Indonezi dhe Kaliforni, si dhe ato të dëshmuara nga shumë prej nesh në Kroaci, kanë dhënë përshtypjen se aktiviteti i tërmeteve po rritet. A është e vërtetë kjo dhe çfarë na pret për këtë?

Duke shqyrtuar statistikat e shfaqjes së tërmeteve në 20 vitet e fundit, konstatojmë se aktiviteti i tyre nuk po rritet ndjeshëm. Çdo vit, ka mesatarisht pesëmbëdhjetë tërmete me magnitudë 7 ose më shumë sipas shkallës Mercalli. Ashtu si me të gjitha fenomenet e paparashikueshme, numri i tërmeteve mund të devijojë nga kjo mesatare, veçanërisht në zonat ku ekziston një rrezik i justifikuar sizmik në të ardhmen, dhe Kroacia është një nga vendet në një nga zonat me rrezik më tektonik në Evropë.

Mos u ngatërroni nga figurat në grafikun e mëposhtëm, të cilat në pamje të parë tregojnë se ka një numër të konsiderueshëm aktivitetesh sizmike , sepse duhet pasur parasysh se kjo vlen për të gjithë botën dhe përfshin edhe tërmete me magnitudë më të vogël. të ashtuquajturit mikrotërmete. Ajo që ka ndryshuar në të vërtetë në 20 vitet e fundit është fakti që lajmet për pothuajse çdo tërmet – si përmes mediave ashtu edhe përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të specializuara për informacionin e tërmeteve.

Më shumë tronditje në media

Nga tërmeti deri te lajmet në televizion kalojnë vetëm pak minuta – kohët e botimit edhe më të shpejta vlejnë për portalet. Ndërsa kjo disponueshmëri e menjëhershme e informacionit është e madhe sepse na lejon të qëndrojmë të përditësuar dhe të reagojmë në kohën e duhur, nga ana tjetër krijon një ndjenjë iluzion, në këtë rast, të një rritje të numrit të tërmeteve. Është një iluzion njohës i grupimit, prandaj kemi përshtypjen se kjo fatkeqësi natyrore ndodh më shpesh se më parë bazuar në lajme të shumta të njëpasnjëshme. Në fakt, numri i tërmeteve ka mbetur i njëjtë me rritjen e interesit të mediave për pasqyrimin e kësaj teme.

Për të kapërcyer iluzionin që është krijuar në mënyrë të pandërgjegjshme në kokën tonë për shkak të zhytjes sonë të përditshme në mjedisin mediatik, duhet të përqendrohemi në shikimin e fakteve, ndaj ka shumë të ngjarë që e vetmja gjë e mirë për tërmetet që kemi përjetuar në vitet e fundit. dy vjet është se ne kemi mësuar shumë. Ne kemi miratuar protokolle sjelljeje në rast tërmeti, por kemi kuptuar gjithashtu se nuk është mirë të besojmë lajmet dhe informacionet e rreme që shkaktojnë panik, pasi tashmë e dimë që tërmetet nuk mund të parashikohen me siguri 100%.

Regjistrohen edhe lëkundjet më të vogla

Megjithëse teknologjia e përdorur për lokalizimin dhe regjistrimin e tërmeteve është përmirësuar ndjeshëm që nga shekulli i 20-të deri në ditët e sotme, aftësia e sizmologëve për të parashikuar tërmetet është ende mjaft e kufizuar. Studiuesit kanë zbuluar disa nga sinjalet e mundshme që i paraprijnë tërmeteve, si rritja e përqendrimit të radonit, ndryshimet në fushën elektromagnetike të Tokës, sinjalet e dritës, ndryshimet në përbërjen e ujërave nëntokësore, sjelljen e kafshëve, tërmetet e mëparshme dhe të ngjashme, por këto dukuri nuk mund të përgjithësohen .

Sipas Departamentit të Gjeofizikës në Fakultetin e Shkencave, tërmeti i parashikuar do të jetë ai që dimë paraprakisht se ku dhe kur do të ndodhë dhe sa do të jetë magnituda e tij. Edhe pse është pothuajse e pamundur të parashikohen këto tre parametra menjëherë, vetëm studimi dhe regjistrimi i tërmeteve mund të shërbejë sinjë burim i vlefshëm i të dhënave.

Sipas shërbimit sizmologjik, tërmete me magnitudë të vogël ndodhin pothuajse çdo ditë në Kroaci, ndaj nuk përjashtohet mundësia e një më të madh, paralajmërojnë sizmologët, duke pretenduar se qytetarët duhet të mësojnë të jetojnë me këto njohuri. Për të vazhduar me lajmet për tërmetet, shumë prej tyre kanë instaluar aplikacione që raportojnë ndonjë tërmet në dy vitet e fundit . Kjo është një zgjidhje e shkëlqyer që na ndihmon të kuptojmë se si jetojmë tashmë me tërmete dhe ajo që duhet të kemi parasysh është se në rast tërmetesh të mëdha duhet të jemi të përgatitur mirë për të mbajtur dëmin, kur ndodh një tërmet, sa më i vogël sa më shumë që të jetë e mundur.

Kroatët janë në fund për sa i përket sigurimit të pronës

Kroacia, së bashku me Greqinë, Turqinë, Maqedoninë e Veriut dhe Italinë, është në një zonë me aktivitet të lartë sizmik dhe tektonikisht zona më e rrezikshme në Evropë, ndaj ekziston një rrezik i justifikuar sizmik për skenarë të ngjashëm në të ardhmen e afërt. Sipas hartës së rreziqeve sizmike, por edhe hartës së epiqendrës së tërmeteve të mëparshme në Lijepa Naša, 30% e zonës dhe 60% e popullsisë kroate janë në rrezik nga tërmete më të forta në të ardhmen, dhe zonat më të rrezikshme përfshijnë Zagrebin. Spliti, Rijeka dhe Dubrovniku në brendësi të dalmatëve. Përkundër këtij informacioni, të dhënat tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e pronës në Kroaci ende nuk është e siguruar ose nuk është e siguruar në mënyrë adekuate.

Megjithëse jemi në krye të Evropës për sa i përket numrit të qytetarëve që zotërojnë pasuri të paluajtshme (deri në 91% e njerëzve në Kroaci zotërojnë pronat e tyre të paluajtshme), në të njëjtën kohë jemi në fund për sa i përket sigurimi i tyre. Sipas Shoqatës Qendrore të Siguruesve dhe Risiguruesve Insurance Europe, vendi ynë ndodhet në vendin e 24-të të ulët për sa i përket sigurimit të pasurisë sipas premisë mesatare për frymë. Nga 1.4 milionë familje, ose 2.01 milionë banesa të përhershme, vlerësohet se vetëm 10% janë të siguruara ndaj rrezikut të tërmetit. Në nivel global, Kroacia është shumë nën nivelin mesatar të sigurimit ndaj tërmeteve, shkruan albeu.com.

Si të mbroheni nga tërmetet?

21, primet e sigurimit të pronës në Kroaci arritën në 59 euro për frymë, që është tre herë më pak se mesatarja e BE-së, e cila në të njëjtin vit arriti në 178 euro për frymë. Kështu, për shembull, për një apartament 60 m2 në Zagreb, primi vjetor për sigurimin bazë të pronës (përfshirë sigurimin e rrezikut të tërmetit) është rreth 1200 HRK, që është një shumë e arsyeshme në lidhje me pagesën e fondeve në rast tërmeti.

Ajo që duhet t’i kushtoni vëmendje kur kontraktoni sigurimin e pronës është fakti që një policë sigurimi për rrezikun e tërmetit nuk përfshihet në një politikë sigurimi bazë të pronës. Ky është një mbulim vullnetar ose shtesë i sigurimit të pasurisë, i cili kontraktohet posaçërisht me sigurimin bazë. Sigurimi ndaj tërmeteve kontraktohet për vlerën e plotë të ndërtesës, me një zbritje të detyrueshme të zbritshme (pjesëmarrja e të siguruarit në dëm), e cila zakonisht varion ndërmjet 5 ose 10 për qind të shumës totale të dëmit. Me fjalë të tjera, nëse dëmi ndodh në shumën prej 100.000 kora, i siguruari merr pjesë në të me 5.000 ose 10.000 kuna.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se sigurimi i pjesëve të përbashkëta të ndërtesës nuk përfshin një rast tërmeti, por sigurimi nga tërmeti kontraktohet si një rrezik më vete. Ekziston mundësia që bashkëpronarët, nëpërmjet përfaqësuesve të qiramarrësve, të bien dakord për një polic të përbashkët sigurimi të pronës me mbulim të tërmeteve, por vetëm për pjesët e përbashkëta të ndërtesës, por jo për apartamentet e tyre. Në rast dëmtimi, qiramarrësit i raportojnë përfaqësuesit të vetë qiramarrësit, i cili më pas raporton të gjithë dëmin. Mund të kontraktohet një polic sigurimi pronësie për pjesën e ndërtimit, sendet shtëpiake ose të dyja, por më e rëndësishmja është që të kontraktohet mbulim shtesë i rrezikut nga tërmeti.

Shuma ose çmimi i policës së sigurimit nga tërmeti varet nga viti i ndërtimit të pronës, por edhe nga zona e rrezikut të tërmetit në të cilën ndodhet prona, si dhe nga mënyra e ndërtimit të pronës, e cila mund të jetë masive, e përzier. dhe i dobët. Kushtet e tjera do t’ju prezantohen nga kompania e sigurimit kur krijoni, zgjidhni dhe kontraktoni një polic sigurimi të pasurisë. Sido që të jetë, ndjeheni mirë të dini se keni diçka në të cilën mund të mbështeteni, e cila do t’ju mbrojë në mënyrë adekuate dhe efektive.

Njohuria financiare është thelbësore

Fakti është se mungesa e policës së sigurimit mund t’i çojë qytetarët në probleme serioze si në jetë ashtu edhe në biznes, ndërkohë që vendimet e tyre ndikohen ndjeshëm nga niveli i njohurive financiare. Është e nevojshme që qytetarët të marrin qëndrimet dhe vendimet e duhura në dobi të vetes dhe pronës së tyre, por edhe të rrisin nivelin e përgjithshëm të ndërgjegjësimit për përgjegjësinë personale për pronën e tyre.

Që nga viti 2015, kompanitë e sigurimeve dhe Byroja Kroate e Sigurimeve (HUO) kanë kryer aktivitete që synojnë afirmimin dhe popullarizimin e edukimit financiar të qytetarëve. Projekti i përbashkët i edukimit financiar i quajtur SIGURIA NESËR i kompanive të sigurimit dhe Byrosë Kroate të Sigurimeve zbatohet me mbështetjen e Shoqatës së Siguruesve të Dhomës së Tregtisë Kroate.

Projekti i përbashkët i edukimit financiar po zbatohet në kuadër të Kornizës Strategjike Kombëtare për edukimin financiar të konsumatorëve për periudhën 2021-2026. Mund të gjeni më shumë informacion për gjithçka në faqen zyrtare të projektit Safer Tomorrow. /albeu.com/