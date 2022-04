Misteri i zhdukjes për 12 orë të Alqi Bllakos, Hoxha zbulon çfarë ndodhi të enjten

Gazetari investigativ, Artan Hoxha, i ftuar në “Radari Informativ” në Abc të gazetares Juli Xhokaxhi, ka shpjeguar amullinë e krijuar ditën e enjte, ku pas vendimit të GJKKO-së e cila dha masën arrest me burg për ish-deputetin socialist Alqi Bllako, nuk u arrit të zbatohej nga ana e organeve ligj-zbatuese pasi ai nuk u gjet në asnjë nga banesat e tij.

Hoxha tha në Abc se lajmi që Bllako mund të ishte arratisur erdhi se Policia e Shtetit dhe agjentët e BKH-së nuk e gjetën në asnjë nga adresat, ndërsa shtoi dhe faktin se edhe nga ana e policisë apo SPAK deri të premten në mëngjes nuk pati asnjë njoftim, madje nuk kishin asnjë informacion se ku gjendej Ballako.

Ish-deputeti socialist është vetëdorëzuar në polici në orën 3:00 të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë.

Pjesë nga biseda:

Xhokaxhi: Pati një konfuzion dje për Alqi Bllakon?

Hoxha: Në fakt pati një konfuzion gjatë ditës së djeshme, konfuzion i cili erdhi për shkak se në momentin kur gjykata lëshoi urdhër-arresti dhe agjentët shkuan të ekzekutojnë vendimin Bllako nuk u gjet në apartament, ndërkohë në media ishte bërë publike se Bllako do të dorëzohej, sepse veprimet që kishte bërë deri në atë moment ishte se ai do të dorëzohej vullnetarisht. Diku rreth orës 19:00 filloi kjo pyetja ku është kuy, çfarë burgu, çfarë komisariati, në atë moment filloi të qarkullonte dhe kjo gjë që ai mund të jetë larguar. Avokati i tij thoshte që nuk kam informacion që të jetë dorëzuar.

Xhokaxhi: Po pati dhe një foto të avokatit të tij në mbrëmje?

Hoxha: Avokati e ka postuar rreth orës 21:00 por deri para kësaj ore filloi të qarkullonte lajmin se mos ky ka ikur. Për koiçidencë Hazizaj pati klient edhe Llallën, por Llala iku, sot ai është i lirë është në Itali.

Xhokaxhi: Ju keni qëndruar me Hazizajn, çfarë biseduat?

Hoxha: Ai kishte informacion që nuk ishte dorëzuar. Deri në ato momente nuk ka patur asnjë njoftim që ishte dorëzuar. Arritëm në këtë amulli sepse policia nuk konfirmonte asgjë. Unë kam bërë verë verifikime mora drejtorinë e burgjeve 6 komisariatet në Tiranë dhe më thoshin që nuk kishte asnjë njoftim për shtetas. Unë e kam kontaktuar avokatin dhe në darkë kam diskutuar disa orë me të. Një nga gjërat që ne diskutuam ishte se ose ky është duke bërë negociata për dorëzimin. Nga ajo që kuptova ishte se Bllako nuk ishte një njeri që ishte mësuar me burgun, duhet të jesh çikë burë që të mbash burgun. Duke patur parasysh se si ish-eprori i Bllakos mirë që hyri në burg por i dhanë dhe një masë të dytë burgu. Këta janë mësuara me tjetër jetesë, nuk janë njëlloj si ata që vijnë nga krimi i organizuar. Ai nuk ishte i kapur. Policia atë e kishte shpallur në kërkim kombëtar.

Realisht meqenëse se Alqi Bllako ato dërgesat për mandatin i bëri me psotë, kishte fikur telefonat, sa ekziston mundësia që të ketë ikur nga vendi, dhe ndonjë premtim e ktheu sërish atë.

Gjëja që them me bindje dhe e konfirmoi SPAK-u, sepse 1 prilli nisi me atë deklaratën e policisë, dhe unë se kuptova pse policia hyri në një lojë politike. Për Nuredin Dumanin dolën në orën 1 të natës në darkë, ndërsa për Bllakon sot në mëngjes, pavarësisht se thoshin deklaratën e kishim gati që në darkë

Xhokaxhi: Të gjithë janë filmuar gjatë hyrjes në polici nga Tahiri te Koka?

Hoxha: Deklarata e SPAK e sqaroi është një deklaratë e detajuar, shteruese që ka një kronologji të saktë nxjerr zbuluar policinë e shtetit, nuk ka pse policia hyn në lojëra politike./abcnews.al