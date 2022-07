Miratimi i propozimit francez, Yuri Kim: BE më e fortë me Shqipërinë dhe RMV pjesë e saj

Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar pasi Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi propozimin francez.

Kim ka ndarë një mesazh të Sekretarit Amerikan të Shtetit, i cili ka shkruan se me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut anëtare, BE do të jetë më e fortë dhe më e begatë.

“Një Bashkimi Evropian që përfshin të gjithë Ballkanin Perëndimor, përfshirë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, do të jetë më i fortë dhe më i begatë. Tani është koha për vrull dhe për të punuar në hapat e mëtejshëm.”, thuhet në mesazh.

.@SecBlinken: “A European Union that includes all of the Western Balkans, including Albania and North Macedonia, will be stronger and more prosperous. Now is the time to build momentum and work on next steps.” pic.twitter.com/MgszwWdVc2

