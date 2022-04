Mino Raiola, u raportua nga mediat italiane se ka vdekur, reagon miku i ngushtë

Të gjitha mediat botërore po raportojnë se Mino Raiola është ndarë nga jeta në moshën 54-vjeçare nga një sëmundje e rëndë.

Por miku i tij i ngushtë ka mohuar gjithçka. Jose Fortes Rodriguez, krahu i djathë i agjentit, informon “NOS” se nuk është e vërtetë.

“Ai është në një gjendje të keqe, por nuk ka vdekur”.

Krijg net uit de juiste bron bericht dat Mino Raiola niet is overleden. Men maakt zich zorgen over zijn gezondheid, maar de mededeling in diverse media dat hij is overleden is niet correct. #nos

