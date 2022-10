Ministria ruse: Sulmet me dronë në Ukrainë kanë qenë të suksesshëm

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se qëllimet e saj janë arritur me sulme me dron. CNN shkruan se sipas tyre Forcat e Armatosura kishin vazhduar sulmet me armë ajrore me rreze të gjatë, me precizion të lartë dhe me bazë detare. Ata synonin kontrollin ushtarak dhe sistemet energjetike të Ukrainës.

“Qëllimet e sulmeve janë arritur. Të gjitha objektivat e caktuara janë neutralizuar,” tha ai.

Ndërkohë që pas një dite të sulmeve të rënda nga forcat raketore ruse, forcat ajrore të Ukrainës kanë bërë apel për ofrimin e përshpejtuar të mbrojtjes ajrore moderne nga partnerët perëndimorë. Ai tha gjithashtu se Ukraina kishte nevojë për më shumë sisteme të vjetra si raketa tokë-ajër HAëK e prodhuar nga SHBA.