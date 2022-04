Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë refuzon të komentojë për zjarrin në depon e karburantit në Rusi

Oleksandr Motuzyanyk, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, nuk pranoi të komentojë mbi akuzat ruse për një goditje nga helikopterët ukrainas në një bazë karburanti në qytetin jugor rus të Belgorod.

“Do të doja të theksoja se Ukraina po kryen një operacion mbrojtës kundër agresionit rus në territorin e Ukrainës”, tha ai në një deklaratë televizive të premten.

“Kjo nuk do të thotë se Ukraina duhet të jetë përgjegjëse për çdo llogaritje të gabuar, ngjarje apo katastrofë që ka ndodhur në territorin e Federatës Ruse. Kjo nuk është hera e parë që jemi dëshmitarë të akuzave të tilla. Prandaj, unë as nuk do ta konfirmoj dhe as nuk do ta mohoj këtë informacion”.

Një zjarr shpërtheu në një depo karburanti në Belgorod, tha guvernatori rajonal Vyacheslav Gladkov në kanalin e tij Telegram sot në mëngjes. Ai akuzoi Ukrainën se qëndron pas zjarrit pa dhënë prova të mëtejshme.

CNN nuk është në gjendje të verifikojë këtë pretendim.

Rreth 16,000 metra kub karburant janë në zjarr në depo, raportoi media shtetërore ruse RIA Novosti, duke cituar ministrinë ruse të shërbimeve të urgjencës./albeu.com