Ministri shqiptar në Malin e Zi: Tërheqja e njohjes së Kosovës, mision i pamundur

Ministri për të drejtat e njeriut dhe minoriteteve në Malin e Zi, Fatmir Gjeka tha se ka shumë pak shanse që Mali i Zi ta tërheqë njohjen për Kosovën.

Gjeka tha se me informacionet që kanë, ky është “mision i pamundur”.

“Për të ardhur te ajo ka shansa shumë të vogla, shansa minimale. Ajo është vetëm teorike, hipotetike. Me atë çfarë kemi përvojë politike, me çfarë kemi njohuri dhe me çfarë jemi në kontakt me shumicën dërrmuese, për të ardhur te ajo është e vështirë, një mision i pamundur”, tha ai mbrëmë në Euronews.

Gjeka tha se subjektet pro-serbe po akuzohen se si kanë pranuar një qeveri pro-NATO.