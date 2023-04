Ministri polak i Mbrojtjes: Për dy vjet do të kemi ushtrinë tokësore më të fortë në Evropë

Ministri polak i Mbrojtjes Mariusz Blaszczak tha se vendit të tij i duhen vetëm dy vite të tjera nga prokurimi i përshpejtuar i armëve dhe modernizimi i ushtrisë për të pasur ushtrinë tokësore më të fortë në Evropë.

“Ne do të krijojmë ushtrinë tokësore më të fortë në Evropë. Jemi në rrugën tonë të mirë për ta bërë këtë. Na duhen edhe dy vite të tjera”, i tha Blaščak Radios shtetërore polake.

Ministri i Mbrojtjes kujtoi se sivjet Varshava do të zëvendësojë avionët sovjetikë MIG 29 me avionë luftarakë koreanë FA-50 dhe në bashkëpunim me SHBA-në aktualisht në Poloni janë vendosur avionët amerikanë F-22 Raptor. Polonia bleu edhe avionë amerikanë F-35.

“Pilotët e F-22 po stërviten me pilotët tanë F-16. Pilotët tanë po përgatiten të fluturojnë me avionë F-35 vitin e ardhshëm. Së shpejti, ushtria polake do të marrë edhe tanke amerikane Abrams në divizionin e 18-të të mekanizuar, i cili është përgjegjës për sigurinë. të pjesëve lindore të vendit tonë”, tha ministrja e Mbrojtjes.

Blaščak theksoi rëndësinë e pranisë ushtarake amerikane në Poloni, ku rreth 10,000 ushtarë amerikanë janë aktualisht të stacionuar në baza lëvizëse, dhe pajisjet ushtarake dhe armët po zhvendosen në qendrat logjistike në mënyrë që ato të jenë më afër në rast nevoje.

“Ne kemi një garnizon amerikan në Poznań, komanda e Korpusit të Pestë të Ushtrisë së SHBA është atje”, tha Blaszczak.

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki, i cili ndodhet në një vizitë tre-ditore në SHBA që nga e marta, ka paralajmëruar investime të reja amerikane në industrinë ushtarake në Poloni pas bisedimeve me nënpresidenten amerikane Kamala Harris.

“Marrëdhëniet e ngushta me SHBA-të janë vaksina më e mirë kundër imperializmit rus. Më vjen mirë që edhe Shtëpia e Bardhë i kupton në mënyrë të përsosur rreziqet që sjell pushtimi rus. E di që do të ketë investime të mëtejshme amerikane në armatime”, tha Morawiecki pas bisedës me Harris, sipas mediave polake.

Morawiecki theksoi se elementi i forcimit të sigurisë së Polonisë nuk është vetëm rritja e pranisë ushtarake amerikane, por edhe investimet e mëdha amerikane në ekonominë polake. /albeu.com