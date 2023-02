Ministri i jashtëm serb në SHBA, pritet të takohet me Chollet dhe Escobar

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku do të takohet me Derek Chollet, këshilltar i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit si dhe me Gabriel Escobar, të dërguarin special të Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor.