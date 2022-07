Ministri i jashtëm Portugez: Ofrojmë mbështetje për Shqipërinë, duhet të përmirësohen lidhjet ekonomike

Ministrja Xhaçkaka po zhvillon në një deklaratë për shtyp me homologun portugez Joao Gomes Ceavinho.

Ministri i jashtëm portugez gjatë fjalës së tij ai ka ofruar mbështetjen e tyre për Shqipërinë ku bëri thirrje edhe për lidhje më të forta ekonomike.

Proces që ka krijuar kohë, do të jetë i suksesshëm. Do të ofrojmë mbështetje për sa kohë që Shqipëria na krijon. Me Shqipërinë ne kemi miqësi të fortë, jemi të dy vende aleate në NATO. Marrëdhënia dypalëshe është më pak e konsoliduar se sa ishte, marrëdhëniet kanë në thelb përmirësimin e raporteve, duken parë instrumentet, ishte kënaqësui që të ftoja ministren që të na vizitojë në Lisbonë. Folëm dhe për mundësinë e rritjes së ndërveprimeve. Lidhjet ekonomike duhet të përmirësohen. Diskutuam dhe për pasojat në kuadrin europian, dhe në botën e gjerë. Theksuam se duhet të merrnim një kontribut me të mirë të Shqipërisë, kërkon një proces që ne kemi kaluar me vendet e tjera në botë. Në emër të Portugalisë ka një manifestim të madh, është një moment historik i datës 19 korrik mezi presim që të vijojmë me negociatat./albeu.com