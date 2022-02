Ministri i Jashtëm i Ukrainës: Kemi shkatërruar avionin më të madh në botë

Avioni më i madh në botë, Antonov An-225 është shkatërruar në avancimin rus, tha ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba.

Avioni u projektua dhe u ndërtua gjatë viteve të fundit të Bashkimit Sovjetik. Është aq i madh sa ngarkesa e avionit është aq e gjatë sa fluturimi i parë i vëllezërve Wright.

Ajo u ndërtua për të transportuar anije kozmike, por në vitet e fundit rrallë është ngjitur në qiell. /albeu.com

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022