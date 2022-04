Ministri i Drejtësisë: Shumë shpejt, harta e re gjyqësore, do të kalojë për miratim

Harta e re gjyqësore shumë shpejt do të kalojë për miratim nga qeveria. Kështu ka deklaruar ministri i Drejtësisë Ulsi Manja para mediave.

“Harta e re gjyqësore shumë shpejt do të jetë në qeveri. Do kemi një konsultim të dytë dhe pastaj me propozimin tim do kalojë në qeveri. Duhet kostuar harta e re gjyqësore nga ministria e Financave”, tha ministri.

“Njësia anti korrupsion ka një dinamikë çështjesh në lidhje me pronat. Është çështje që po e përgatisim me sukses. Kur të jetë e dokumentuar me prova do të dalim para jush. S’ka stopim të punës”, shtoi Manja.

Harta e re gjyqësore parashikon 12 gjykata të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, dhe vetëm 1 gjykatë apeli për juridiksionin e përgjithshëm dhe 1 për atë administrativ. Sa i përket gjykatave të shkallës së parë administrative parashikohet të jenë 2, në Lushnjë dhe në Tiranë nga 6 që ishin gjithsej. Pra, nga propozimi konkludohet që nga 36 gjykata që janë aktualisht të ngelen 16.