Ministri Hasani në Konferencën e Sigurisë në Mynih, zbardhen detaje nga takimi

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, ka zhvilluar një takim me disa homologë të tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih.

Ministri tha se ishte takuar me ta dhe kishte diskutuar agjendën dypalëshe, me fokus në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor dhe përpjekjet e përbashkëta, për sigurinë dhe paqen e qëndrueshme nën sfidat aktuale globale.

Postimi:

“Në Konferencën e Sigurisë në Mynih u takova me homologët e mi nga ???????? Mariya Gabriel, ???????? Donika Gërvalla-Schëarz, ???????? Ian Borg, ???????? Grlic Radman, ???????? Ilia Darchiashvili, ???????? Mihai Popșoi, ???????? Elmedin Konaković,???????? Eric Beißëenger, Sekretaren e Shtetit Susanne Baumann, ???????? të dërguarin special për Ballkanin Perëndimor, Lordi Stuart Peach dhe Kryetaren e Komisionit të Jashtëm, Alicia Kearns.

Diskutuam agjendën tonë dypalëshe, me fokus në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor dhe përpjekjet tona të përbashkëta për sigurinë dhe paqen e qëndrueshme nën sfidat aktuale globale.

#MSC2024”, shkruan Hasani.

— Igli Hasani (@IgliHasani) February 18, 2024