Ministri britanik i ushtrisë: Nëse e bën këtë gjë Rusia, NATO mund të ndërhyjë (FOTO LAJM)

Ministri britanik i Forcave të Armatosura, James Happeu, ka thënë se NATO mund të ndërhyjë në Ukrainë nëse Rusia përdor armë kimike.

Kështu e ka cituar redaktori i politikës në gazetën “The Times”, Steven Swinford, në një postim në tëitter.

“James Happey paralajmëron se NATO mund të ndërhyjë në Ukrainë nëse Rusia përdor armë kimike”, ka shkruar Swinford. “Putini duhet ta ketë të qartë se kur vendet e tjera kanë përdorur armë kimike, kjo ka shkaktuar një reagim ndërkombëtar”, citohet të ketë thënë ministri britanik.

“Përdorimi i armëve kimike është gjëja më e neveritshme”, ka shtuar tutje ministri britanik sipas Swinford./albeu.com/

James Heappey warns Nato could intervene in Ukraine if Russia uses chemical weapons

‘Putin needs to be clear that when other countries have used chemical weapons it has caused an international response

‘The use of chemical weapons is the most despicable thing’

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) March 10, 2022