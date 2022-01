Ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes britanike do të vizitojnë Moskën javën e ardhshme

Ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes të Britanisë, Liz Tras dhe Ben Wallace po përgatiten të vizitojnë Moskën, tha ambasadori rus në Britani Andrei Kelin për televizionin Russia-24, duke vënë në dukje se të dy përmbanin kërcënime kundër Rusisë, janë përpjekje për të “krijuar pozicione pushteti” përpara bisedimeve në Moskë.

“Këtu tentohet të krijohet i ashtuquajturi pozicion i të fortëve, të diskutohet nga pozicione të tilla është e kotë, dhe e them drejtpërdrejt, nuk e kuptoj se si me dispozita të tilla mund të vijnë tek ne për bisedime”, tha Kelin, i cili shtoi se deklarata të tilla nga Londra zyrtare nuk do të përmirësonin marrëdhëniet e Britanisë me Rusinë, diçka që vizitat e ardhshme të dy ministrave presin me padurim.